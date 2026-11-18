India Post GDS 2nd Merit List 2026 Latest Updates: इंडिया पोस्ट द्वारा जुलाई 2026 चक्र के तहत 23,757 जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम पदों के लिए आयोजित भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। पहली सूची के चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने के बाद, अब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले पैटर्न के अनुसार, जीडीएस की 2nd मेरिट लिस्ट नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर सर्कल वाइज PDF फॉर्मेट में जारी होने की संभावना है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 23,757 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

GDS 2nd Merit List 2026 कब आएगी?

इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस 27 अक्टूबर 2026 को सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। तब से, उम्मीदवार दूसरी मेरिट सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डाक विभाग नवंबर 2026 के तीसरे सप्ताह में सर्कल-वाइज GDS Second Merit List 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जारी कर सकता है। इस सूची के माध्यम से डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) के खाली रह गए पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहें ताकि सूची जारी होते ही बिना किसी देरी के अगली चरण की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सके।