SSC CHSL Tier-2 Final Answer Key & Marks 2026 Released: एसएससी सीएचएसएल फाइनल आंसर की और मार्क्स जारी, यहां से करें चेक
SSC CHSL Tier-2 Final Answer Key & Marks 2026 Released: एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीएचएसएल परीक्षा की उत्तर कुंजी और अंक जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपनी रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स देख सकते हैं।
SSC CHSL 2025 Tier-II Final Answer Key & Marks Released: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) ने Combined Higher Secondary Level (CHSL) Examination, 2025 (Tier-II) की Final Answer Key, रिस्पांस शीट (Response Sheet) और उम्मीदवारों के मार्क्स (Marks) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स और आंसर की चेक कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे तक) तक आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने अंक और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं।
SSC CHSL Final Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
एसएससी (SSC) सीएचएसएल 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग ने इस परीक्षा की फाइनल आंसर की, रिस्पांस शीट और मार्क्स (Marks) 17 नवंबर 2026 को जारी कर दिए हैं।परीक्षा 12 से 30 नवंबर 2025 तक हुई थी, और इसका फाइनल रिजल्ट 7 अक्टूबर 2026 को आया था। जो उम्मीदवार अपने मार्क्स या आंसर की देखना चाहते हैं, वे 16 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे) तक SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद यह लिंक हटा दिया जाएगा, इसलिए अपना प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
-
भर्ती संगठन : कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
-
परीक्षा का नाम : संयुक्त उच्च माध्यमिक (10+2) स्तर परीक्षा, 2025 (CHSL)
-
पदों के नाम : LDC, JSA, DEO, आदि
-
कुल पद : 3131
-
अंतिम रिजल्ट की तिथि : 07 अक्टूबर 2026
-
फाइनल आंसर की और मार्क्स स्टेटस : 17 नवंबर 2026 को जारी कर दिए गए हैं
-
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website): ssc.gov.in
-
आंसर की और मार्क्स देखने की अंतिम तिथि : 16 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे तक)
|
SSC CHSL Final Answer Key 2026 Login Link (Answer Key + Marks)
कैसे चेक करें अपने मार्क्स और आंसर की 2026?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपने अंक और उत्तर कुंजी को आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
-
-
इसके बाद अपनी Registered ID और Password से लॉगिन करें।
-
आप सीधे नीचे दिए गए लिंक से भी अपनी आंसर की और मार्क्स देख सकते हैं।
-
भविष्य के लिए अपनी फाइनल आंसर की, रिस्पांस शीट और स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें, क्योंकि निर्धारित समय (16 दिसंबर 2026) के बाद यह लिंक हटा दिया जाएगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.