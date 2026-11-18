SSC CHSL 2025 Tier-II Final Answer Key & Marks Released: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) ने Combined Higher Secondary Level (CHSL) Examination, 2025 (Tier-II) की Final Answer Key, रिस्पांस शीट (Response Sheet) और उम्मीदवारों के मार्क्स (Marks) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स और आंसर की चेक कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे तक) तक आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने अंक और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं।

SSC CHSL Final Answer Key 2026 - हाइलाइट्स

एसएससी (SSC) सीएचएसएल 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग ने इस परीक्षा की फाइनल आंसर की, रिस्पांस शीट और मार्क्स (Marks) 17 नवंबर 2026 को जारी कर दिए हैं।परीक्षा 12 से 30 नवंबर 2025 तक हुई थी, और इसका फाइनल रिजल्ट 7 अक्टूबर 2026 को आया था। जो उम्मीदवार अपने मार्क्स या आंसर की देखना चाहते हैं, वे 16 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे) तक SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद यह लिंक हटा दिया जाएगा, इसलिए अपना प्रिंटआउट निकालकर रख लें।