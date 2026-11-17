NEET UG Stray Vacancy Round 2026 Updated Dates: नीट यूजी (NEET UG) के जरिए मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आज जारी जारी कर दी गई है। चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के अंदर बीडीएस (BDS) और बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) की खाली सीटों को भरने के लिए आयोजित होने वाले राउंड-6 (Stray Vacancy Round) के शेड्यूल में रिवाइज्ड किया है।

जो छात्र अभी तक अपनी मनपसंद सीट सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। साथ ही, इस फाइनल राउंड की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके पास अब एडमिशन पाने का एक और शानदार मौका है।

NEET UG 2026 Round 6 Schedule: मुख्य डिटेल्स

एमसीसी द्वारा जारी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के राउंड-6 काउंसलिंग का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल को देखने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।