UKSSSC Scaler Physical Test 2026 Admit Card: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर (Scaler - समूह 'ग') के कुल 200 खाली पोस्ट पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले शारीरिक नापजोख और दक्षता एग्जाम (PST/PET) के एडमिट कार्ड आज 17 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए गए हैं।

वे सभी छात्र जिन्होंने विज्ञापन संख्या 82/UKSSSC/2026 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब आयोग की वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया का पहला राउंड शारीरिक परीक्षण ही है, जिसे पास करने वाले छात्र ही आगे के लिखित एग्जाम में शामिल हो पाएंगे।

UKSSSC Scalar PET 2026: मुख्य डिटेल्स

उत्तराखंड स्केलर भर्ती और इसके फिजिकल टेस्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।