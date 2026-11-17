भारतीय टीम के महान कप्तानों में शामिल और दिग्गज बल्लेबाज और वीकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए बड़ी खबर है। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि, संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया था संन्यास

महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना आईपीएल का सफर जारी रखा था और नए कीर्तिमान बनाए थे। हालांकि, पिछले सीजन में वह चोट के कारण पूरा सीजन ही नहीं खेल पाए थे। अब 2026 में उन्होंने आईपीएल सीरिज को भी अलविदा कह दिया है। ऐसे में अब धोनी के फैंस उन्हें मैदान में चौके-छक्के जड़ते हुए नहीं देख पाएंगे।

2008 से CSK के साथ जुड़े हैं धोनी

महेंद्र सिंह धोनी साल 2008 यानि आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बतौर कप्तान रहते हुए टीम को 5 बार खिताब दिलाया है, जो कि 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 वर्ष रहा है। अपनी इस सफलता के लिए वह आईपीएल के सबसे उम्दा और सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि 2015 और 2016 में चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था।