उत्तर प्रदेश के इन 5 एक्सप्रेसवे पर बदली स्पीड लिमिट, रफ्तार बढ़ाने से पहले जान लें नया नियम
सर्द मौसम और कोहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार सीमा तय की गई है। नई गति सीमा 15 नवंबर, 2026 से लेकर 15 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगी। गति सीमा का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे राज्य की आर्थिक रफ्तार को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिदिन इन एक्सप्रेसवे की मदद से बड़ी संख्या में यात्री और मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है, जिससे राज्य को टोल के रूप में राजस्व मिलता है। हालांकि, बदलते मौसम और कोहरे को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यूपी के 5 एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को कंट्रोल किया गया है।
एक्सप्रेसवे पर अब कार, ट्रक और बस के लिए एक गति सीमा निर्धारित की गई है, जिससे अधिक होने पर कार्रवाई की जा सकती है। अब किस रफ्तार में चलेंगे वाहन और कौन-कौन-से एक्सप्रेसवे इनमें हैं शामिल, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
यातायात निदेशालय ने तय की है गति सीमा
यूपी के 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी यातायात निदेशालय द्वारा ट्ववीट कर जानकारी दी गई है। जानकारी में बताया गया है कि कोहरे और शीतकालीन मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर दिन के समय संशोधित गति सीमा लागू रहेगी। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कब से कब तक लागू रहेगी गति सीमा
यूपी यातायात निदेशालय के मुताबिक, संशोधित गति सीमा 15 नवंबर, 2026 से लेकर 15 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगी। यह सिर्फ दिन के समय ही लागू रहेगी, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यानि 12 घंटे का समय दिया गया है।
कौन-से एक्सप्रेसवे को किया गया है शामिल
यूपी यातायात निदेशालय ने प्रदेश के 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे को शामिल किया है, जो कि इस प्रकार हैंः
🚨 आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प! कोहरे और शीतकालीन मौसम को देखते हुए उ0प्र0 के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर 15 Nov 2026 से 15 Feb 2027 तक दिन के समय संशोधित गति सीमा लागू रहेगी। ⚠️ निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन करें—सुरक्षित पहुँचें। https://t.co/KLncdoVqc4— UP Traffic Police | Road Safety (@uptrafficpolice) November 17, 2026
-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
-बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
-गंगा एक्सप्रेसवे
अब एक्सप्रेसवे पर क्या है नई गति सीमा
सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे पर कार, यात्री बस और मालवाहक ट्रक व ट्रेलर को लेकर गति सीमा में संशोधन किया गया है। इसके तहत अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रतिघंटा रखी गई है।
|
एक्सप्रेसवे का नाम
|
कार (LMV)
|
यात्री बस (M-2/M-3)
|
मालवाहक वाहन (ट्रक/ट्रेलर)
|
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
|
80
|
60
|
50
|
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
|
80
|
60
|
50
|
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
|
80
|
60
|
50
|
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
|
80
|
60
|
50
|
गंगा एक्सप्रेसवे
|
80
|
60
|
50
नोटः स्पीड किमी प्रतिघंटा में है।
Senior Executive - Editorial
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