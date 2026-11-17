IIIT Delhi 2026: जब भी देश में बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात आती है, तो सबसे पहले सभी पेरेंट्स के दिमाग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IITs का नाम आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली के एक प्रमुख कॉलेज ने अपनी बेहतरीन शिक्षा गुणवत्ता, आधुनिक सिलेब्स और बेहतरीन प्लेसमेंट के आधार पर यह साबित कर दिया है कि भविष्य में सफलता पाने के लिए सिर्फ 'आईआईटी' का टैग होना ही जरूरी नहीं है। अब बेहतरीन पढ़ाई और बच्चों के उजवल भविष्य के लिए सभी पेरेंट्स IITs कॉलेजों को छोड़कर दिल्ली के ओर भी कॉलेज जैसे इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIIT Delhi) की ओर बढ़ रहे है। यदि सिलेब्स और प्लेसमेंट की बात की जाएं, तो ये कॉलेज छात्रों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में सामने आए प्लेसमेंट रिकॉर्डके अनुसार, इस कॉलेज के एक छात्र ने 1.22 करोड़ रुपये का पैकेज हासिल करके यह साबित कर दिया है कि यहां के छात्र तकनीकी और कोडिंग स्किल के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं।

आइए जानते हैं IIIT दिल्ली के इस शानदार कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कॉलेज की फीस और कोर्सेस के बारे में डिटेल्स से जानने के लिए यहां पर पढ़े। IIIT Delhi Placements 2026 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IIIT दिल्ली के हालिया प्लेसमेंट सेशन के मुख्य नंबर और हाइलाइट्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स कॉलेज का नाम इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIIT-Delhi) हाईएस्ट पैकेज 1.22 करोड़ सालाना बीटेक का एवरेज पैकेज 20.77 लाख सालाना (LPA) कुल ऑफर / प्लेसमेंट 868 कुल ऑफर्स (682 फुल-टाइम जॉब्स और 186 इंटर्नशिप) CSE ब्रांच का प्लेसमेंट प्रतिशत 98.26% (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) एमटेक का हाईएस्ट पैकेज 38.38 लाख (अंतरराष्ट्रीय पैकेज 48.65 लाख) 1.22 करोड़ के पैकेज ने किया पेरेंट्स को इंप्रेस

IIIT दिल्ली के प्लेसमेंट सीजन में एक बीटेक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये का शानदार पैकेज मिला, जिसे देख पूरे देश के टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में हलचल मचा दी है। छात्रों के पास मजबूत कोडिंग स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस की समझ होने पर उन्हें ग्लोबल लेवल पर बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा, कॉलेज में बीटेक छात्रों का ओवरऑल एवरेज पैकेज 20.77 लाख हर साल दर्ज किया गया है, जो देश के कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की तुलना में काफी बेहतरीन माना जाता है। Branch-Wise Placement Record IIIT दिल्ली में अलग-अलग बीटेक प्रोग्राम्स का प्लेसमेंट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। छात्रों औऱ उनके पेरेंट्स 12वीं के बाद कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इन अलग-अलग कॉलेज ब्रांचों को पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीचे प्लेसमेंट के सभी नंबर्स को बताया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE): इस ब्रांच का प्लेसमेंट सबसे ऊपर 98.26% रहा।

CSAM (Computer Science and Applied Mathematics): 94.55%

CSSS (Computer Science and Social Sciences): 92.68%

CSAI (Computer Science and Artificial Intelligence): 92.00%

ECE और EVE: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशंस से जुड़े इन कोर्सेस में भी छात्रों को देश की नामी टेक्निकल कंपनियों में अच्छे ऑफर्स मिले हैं।