BHEL Artisan Recruitment 2026: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आर्टिसन ग्रेड 4 के 660 रिक्त पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कल इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

BHEL Artisan Recruitment 2026 Apply Online

बीएचईएल आर्टिसन नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।