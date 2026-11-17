Delhi Science Talent Examination Admit Card: दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE), दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाले प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा (Chief Minister's Science Talent Examination-MVPP) 2026-27 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिए गए हैं।

यह स्कॉलरशिप एग्जाम उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो विज्ञान के क्षेत्र में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ-साथ भविष्य में आर्थिक सहायता को भी प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही, जिन छात्रों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड स्कूलों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

Delhi MVPP 2026-27 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

दिल्ली एमवीवीपी एग्जाम 2026-27 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं।