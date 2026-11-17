Rajasthan CET 12th Level Exam Date 2026 Out: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज 17 नवंबर 2026 को एक इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की है। आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट - CET (सीनियर सेकेंडरी लेवल)-2026 के आयोजन की ऑफिशियल डेट्स और डिटेल्ड शेड्यूल एक नोटिस 08/2026. द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दिया है।

वे सभी छात्र जिन्होंने 12वीं लेवल के सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उन छात्रों के लिए ये एग्जाम December 1, December 2 और December 3 2026 को आयोजित किए जा रहे है। साथ ही, इस बार एग्जाम में नकल रोकने और एग्जाम प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने ओएमआर शीट (OMR Sheet) भरने के नियमों में कुछ कड़े बदलाव किए हैं।

Rajasthan CET 12th Level 2026 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल के एग्जाम के शेड्यूल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में छात्रों के लिए एग्जाम डेट्स और शिफ्ट्स की पूरी जानकारी दी गई है।