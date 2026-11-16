AIIMS CAPFIMS DEO Recruitment 2026: एम्स डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, इस लिंक से फटाफट करें Apply

AIIMS CAPFIMS DEO Recruitment 2026: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 566 के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के कुल 23 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां एम्स-सीएपीएफआईएमएस (AIIMS-CAPFIMS), मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में की जाएंगी। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है।

बेसिल में डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 02 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 17 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

AIIMS CAPFIMS DEO Recruitment 2026 Apply Online

बेसिल में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 23 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।