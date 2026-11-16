SBI Clerk Prelims Result 2026: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

SBI Clerk Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसका एग्जाम दिनांक 27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

एसबीआई क्लर्क के प्रारंभिक एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI Clerk Result 2026 Link

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें।