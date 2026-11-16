SBI Clerk Prelims Result 2026: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
SBI Clerk Prelims Result 2026: एसबीआई जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इसका एग्जाम दिनांक 27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
SBI Clerk Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसका एग्जाम दिनांक 27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।
एसबीआई क्लर्क के प्रारंभिक एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
SBI Clerk Result 2026 Link
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें।
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एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
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जल्द जारी
SBI Clerk Prelims Result 2026 Official Website - हाइलाइट्स
एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करना चाहिए। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे हाइलाइट टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
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पद का नाम
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जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स)
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रिक्त पद
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9766
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सलेक्शन प्रोसेस
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प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
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परीक्षा का नाम
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एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026
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परीक्षा की तिथि
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27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को आयोजित
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रिजल्ट
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जल्द
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ऑफिशियल वेबसाइट
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sbi.bank.in
SBI Clerk Result डाउनलोड कैसे करें?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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SBI Clerk Prelims Result 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
SBI Clerk Prelims Result 2026 में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है?
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स इन डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा की स्टेज
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सेक्शनल मार्क्स
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ओवरऑल मार्क्स
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क्वालीफाइंग मार्क्स
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अन्य जरूरी डिटेल्स
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.