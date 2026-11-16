ICC ने 2035 तक के बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल किया जारी, भारत को मिली ये दो बड़ी मेजबानी
ICC ने साल 2035 तक होने वाले मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडोनेशिया के बाली में हुई ICC बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
ICC ने साल 2035 तक होने वाले मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट्स का शेड्यूल तय कर दिया है। इंडोनेशिया के बाली में हुई ICC बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए कैलेंडर में वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल की तारीखों और मेजबान देशों की जानकारी दी गई है।
इस शेड्यूल में भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। भारत को आने वाले वर्षों में दो बड़े ICC टूर्नामेंट्स की मेजबानी मिलेगी। ICC का यह कार्यक्रम 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से शुरू होकर 2035 के वनडे वर्ल्ड कप तक चलेगा।
2028 और 2030 में कहां होगा T20WC?
T20 वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 12 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 2030 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर करेंगे। यह प्रतियोगिता 4 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित होगी।
इसके बाद 2032 और 2034 में भी टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। हालांकि, इन दोनों संस्करणों के लिए मेजबान देशों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं। इनके मुकाबले अक्टूबर-नवंबर और जुलाई-अगस्त के दौरान होंगे।
भारत और बांग्लादेश में होगा 2031 का वनडे WC
वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट के बाद यह प्रतियोगिता भारतीय उपमहाद्वीप में लौटेगी। साल 2031 में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। इसके मुकाबले 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक खेले जाएंगे।
वहीं, 2035 में होने वाले अगले वनडे वर्ल्ड कप की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। यह टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच आयोजित होगा। हालांकि, इसकी मेजबानी किस देश को मिलेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है।
WTC फाइनल के लिए भी तय हुआ शेड्यूल
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल पहले की तरह हर दो साल में खेला जाता रहेगा। ICC ने 2035 तक इसके आयोजन का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।
साल 2029 और 2031 के WTC फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। दोनों फाइनल जून में खेले जाएंगे। वहीं, 2033 और 2035 के फाइनल के लिए मेजबान देशों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन दोनों संस्करणों का आयोजन भी जून में ही प्रस्तावित है।
2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी
चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी भारत को मिली है। साल 2029 में होने वाला यह टूर्नामेंट 9 से 28 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इसके बाद 2033 में चैंपियंस ट्रॉफी का अगला संस्करण आयोजित होगा। हालांकि, उस टूर्नामेंट के वेन्यू को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
2035 तक ICC टूर्नामेंट्स का पूरा शेड्यूल
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साल
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टूर्नामेंट
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मेजबान देश
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तारीख
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2028
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टी20 वर्ल्ड कप
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ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
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12 अक्टूबर-12 नवंबर
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2029
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WTC फाइनल
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इंग्लैंड
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8-12 जून
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2029
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चैंपियंस ट्रॉफी
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भारत
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9-28 अक्टूबर
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2030
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टी20 वर्ल्ड कप
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इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड
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4 जुलाई-4 अगस्त
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2031
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WTC फाइनल
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इंग्लैंड
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12-16 जून
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2031
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वनडे वर्ल्ड कप
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भारत, बांग्लादेश
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9 अक्टूबर-23 नवंबर
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2032
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टी20 वर्ल्ड कप
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तय नहीं
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14 अक्टूबर-14 नवंबर
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2033
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WTC फाइनल
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तय नहीं
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9-13 जून
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2033
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चैंपियंस ट्रॉफी
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तय नहीं
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2-23 अक्टूबर
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2034
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टी20 वर्ल्ड कप
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तय नहीं
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6 जुलाई-6 अगस्त
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2035
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WTC फाइनल
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तय नहीं
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7-11 जून
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2035
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वनडे वर्ल्ड कप
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तय नहीं
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2 अक्टूबर-18 नवंबर
फिलहाल ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन है। दक्षिण अफ्रीका के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब है, जबकि भारत टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का मौजूदा विजेता है।
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