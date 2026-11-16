UP Pharmacist Answer Key 2026: यूपी फार्मासिस्ट रिवाइज्ड उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
UPSSSC Pharmacist Answer Key 2026: यूपीएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी फार्मासिस्ट की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Pharmacist Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने दिनांक 15 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपी फार्मासिस्ट की संशोधित आंसर-की 2026 जारी कर दी है। यूपी फार्मासिस्ट के मेन्स एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की सभी आपत्तियों की जांच करने के बाद रिलीज की गई है। यूपीएसएसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद निदेशालय में 1002 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
UPSSSC Pharmacist Answer Key 2026 Download Link
यूपीएसएससी फार्मासिस्ट की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंत आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी में प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
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यूपी फार्मासिस्ट की संशोधित उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक
UP Pharmacist Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
यूपीएसएससी ने पहले दिनांक 22 सितंबर 2026 को यूपी फार्मासिस्ट की मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2026 जारी की थी और लिखित एग्जाम 20 सितंबर 2026 को हुआ था। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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परीक्षा का नाम
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यूपीएसएससी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा 2026
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विज्ञापन संख्या
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01-Exam/2024
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पद का नाम
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फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)
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रिक्त पद
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1002
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एग्जाम डेट
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20 सितंबर 2026
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प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की तिथि
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22 सितंबर 2026
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संशोधित उत्तर कुंजी रिलीज डेट
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15 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC Pharmacist Revised Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
यूपी फार्मासिस्ट की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Notice Board सेक्शन देखें।
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UPSSSC Pharmacist Revised Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
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उत्तर कुंजी की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.