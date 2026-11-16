UP Pharmacist Answer Key 2026: यूपी फार्मासिस्ट रिवाइज्ड उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

UPSSSC Pharmacist Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने दिनांक 15 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपी फार्मासिस्ट की संशोधित आंसर-की 2026 जारी कर दी है। यूपी फार्मासिस्ट के मेन्स एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की सभी आपत्तियों की जांच करने के बाद रिलीज की गई है। यूपीएसएसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद निदेशालय में 1002 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

UPSSSC Pharmacist Answer Key 2026 Download Link

यूपीएसएससी फार्मासिस्ट की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंत आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी में प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।