NIFT 2027: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, जानें फीस और नया शेड्यूल

NIFT 2027 Registration Date Extended: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सेशन 2027-28 के लिए आयोजित होने वाले NIFTEE-2027 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।

जो छात्र फैशन, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। साथ ही, वे किसी कारणवश अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वे अब आराम से वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। सभी छात्र एग्जाम से जुड़े रिवाइज्ड शेड्यूल, कैटेगरी-वाइज रजिस्ट्रेशन फीस और पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में यहां से जान सकते हैं।

NIFTEE 2027 Revised Schedule: मुख्य डेट्स की डिटेल्ड टेबल

एनटीए (NTA) द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, NIFT 2027 के लिए रिवाइज्ड डेट्स और शेड्यूल के बारे में जानने के लिए यहां से देखें।