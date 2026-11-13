JEE Advanced 2027 Exam Date जारी; मिलेंगे सिर्फ दो मौके, jeeadv.ac.in पर देखें लेटेस्ट अपडेट

JEE Advanced 2027 Exam Date Out: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) ने सेशन 2027 के लिए जेईई-एडवांस्ड (JEE Advanced 2027) के एग्जाम डेट और इससे जुड़े सभी एलिजिबिटी नियमों को ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया हैं। इस साल एग्जाम का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

जारी नोटिस के अनुसार, देश की यह सबसे कठिन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 23 मई 2027 को आयोजित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईआईटी दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के पास एग्जाम देने के लिए केवल दो ही मौके यानी Two Attempts रहेंगे।

JEE Advanced 2027 Overview

जेईई-एडवांस्ड 2027 एग्जाम और उसकी एलिजिबिलिटी से जुड़ी सभी डिटेल्स को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।