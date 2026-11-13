Ladli Behna Yojana 42nd Installment Released: मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ महिलाओं की 42वीं किस्त हुई जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस
Ladli Behna Yojana 42nd Installment Released: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी से लाडली बहना योजना के अंदर 1.24 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 42वीं किस्त यानी 1500 रुपये ट्रांसफर करें।
cmladlibahna.mp.gov.in Status Check: मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सरकार लेकर आई है। राज्य सरकार की बेहद लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) की 42वीं किस्त ऑफिशियल रूप से सभी के अकाउंट में जारी कर दी गई है।
इस बार की किस्त के रूप में सरकार ने 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की कुल राशि सीधे महिलाओं के आधार-सक्रिय (DBT enabled) बैंक खातों में डाली है। यदि आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं, तो आइए जानते हैं कि इस किस्त से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं और आप घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की एलिजिबल महिलाओं के बैंक खातों में राशि डाल दी है।
#मुख्यमंत्री_लाड़ली_बहना_योजना हर पात्र बहन को मिली ₹1500 की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछोर, जिला शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.24 करोड़ से अधिक पात्र लाड़ली बहनों के खातों में ₹1831 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया। @DrMohanYadav51 @mp_wcdmp #JansamparkMP #LadliBahnaMP— Jansampark MP (@JansamparkMP) November 13, 2026
Ladli Behna Yojana 42nd Installment
लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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योजना और किस्त डिटेल्स
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डिटेल्स
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योजना का नाम
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मध्य प्रदेश सरकार
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किस्त का नंबर
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42वीं किस्त (नवंबर किस्त)
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राशि ट्रांसफर करने वाले
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (शिवपुरी के पिछोर से)
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लाभार्थी महिलाओं के नंबर
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1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 से अधिक पात्र महिलाएं
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प्रति महिला मिलने वाली राशि
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1,500 प्रतिमाह
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कुल अंतरित राशि
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1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक
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ऑफिशियल पोर्टल
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cmladlibahna.mp.gov.in
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी से की राशि जारी
शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित मुख्य समारोह में उत्साह का माहौल देखने को मिला:
- सिंगल क्लिक से ट्रांसफर: मुख्यमंत्री ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर और सिंगल क्लिक के जरिए सीधे 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये की राशि भेजी।
- विकास कार्यों की सौगात: इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी।
- पशुपालन और कृषि को बढ़ावा: इसके बाद मुख्यमंत्री ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ पहुंचे, जहाँ उन्होंने विशाल पशुपालक सम्मेलन सह पशु मेले में हिस्सा लिया और उन्नत कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
लाडली बहना योजना की राशि का सफर: 1000 से बढ़कर हुई 1500 रुपये
शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना में समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव और वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की गई है:
- शुरुआत (जून 2023): जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती थी।
- पहली बढ़ोतरी (अक्टूबर 2023): महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया।
- वर्तमान राशि (नवंबर 2025 से अब तक): राज्य सरकार के नए प्रावधानों के तहत इसे और बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- कुल वितरण: इस 42वीं किस्त के जुड़ने के बाद, सरकार द्वारा योजना के तहत अब तक कुल 69,050 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।
अपना पेमेंट स्टेटस और लिस्ट कैसे चेक करें?
जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं या वे अपनी किस्त का स्टेटस चेक करना चाहती हैं, तो वे सभी महिलाएं नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं।
- लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Application and Payment Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर, अपना लाडली बहना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र सदस्य आईडी को फिल करें।
- फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे निर्धारित बॉक्स में भरें।
- बॉक्स में फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
- सबमिट करते ही आपके सामने आवेदन और बैंक खाते में आए पैसों की पूरी डिटेल्स आ जाएगी।
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