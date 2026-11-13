Ladli Behna Yojana 42nd Installment Released: मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ महिलाओं की 42वीं किस्त हुई जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

cmladlibahna.mp.gov.in Status Check: मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सरकार लेकर आई है। राज्य सरकार की बेहद लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) की 42वीं किस्त ऑफिशियल रूप से सभी के अकाउंट में जारी कर दी गई है।

इस बार की किस्त के रूप में सरकार ने 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की कुल राशि सीधे महिलाओं के आधार-सक्रिय (DBT enabled) बैंक खातों में डाली है। यदि आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं, तो आइए जानते हैं कि इस किस्त से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं और आप घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की एलिजिबल महिलाओं के बैंक खातों में राशि डाल दी है।