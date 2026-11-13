Namo Bharat Train Record: दिल्ली-मेरठ रूट पर दौड़ रही नमो भारत बनी यात्रियों की पहली पसंद, जानिए क्यों बढ़ रहा क्रेज?
Namo Bharat RRTS Milestone: देश की पहली नमो भारत ट्रेन ने 5 करोड़ यात्रियों के नंबर को पार करके एक नया इतिहास रिकॉर्ड बना दिया है, जिसमें पिछले 1 करोड़ यात्री महज 93 दिनों में जुड़ गए हैं।
Namo Bharat Train Ridership & Revenue: शहरी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 'नमो भारत' (Namo Bharat Train) ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल सेवा ने यात्रियों के विश्वास और लोकप्रियता के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 5 करोड़ यानी 50 Million यात्रियों का ऐतिहासिक नंबर पार कर लिया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार, नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों के नंबर में लगातार तेजी आ रही है। हम आपको बता दें कि पिछले तीन महीनों में हुई इस रिकॉर्ड यात्रा से कमाई के सही नंबर एनसीआरटीसी (NCRTC) द्वारा अभी बताएं नहीं गए हैं, लेकिन देखा जाएं तो सफर करने वाले यात्रियों के नंबर को देखते हुए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सफल हो रहा है।
93 दिन यानी लगभग 3 महीने में कितने यात्रियों को जोड़ा?
इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। नंबर के मुताबिक, नमो भारत ट्रेन ने अपने फाइनल 1 करोड़ नए यात्री केवल 93 दिनों में लगभग 3 महीने में जोड़े हैं। यह दर्शाता है कि रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों, और छात्रों के लिए नमो भारत सबसे सुरक्षित, तेज और आरामदायक माध्यम बन चुकी है।
Namo Bharat Train Milestone: मुख्य डिटेल्स
नमो भारत ट्रेन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि और संचालन से जुड़े प्रमुख नंबरों के बारे में जानने के लिए आप नीचे दी गई इस टेबल को देखकर आसानी से समझ सकते है:
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उपलब्धि डिटेल्स
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ऑफिशियल नंबर और जानकारी
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ट्रेन / परियोजना का नाम
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नमो भारत (Namo Bharat - Regional Rapid Transit System / RRTS)
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ऑपरेटिंग एजेंसी
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)
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कुल यात्री संख्या का रिकॉर्ड
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5 करोड़ (50 Million) से अधिक यात्री
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नवीनतम 1 करोड़ यात्रियों का समय
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महज 93 दिनों (लगभग 3 महीने) में
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प्रमुख कॉरिडोर
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दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर
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अधिकतम डिजाइन गति
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180 किमी प्रति घंटा (परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटा तक)
महज 93 दिनों में 1 करोड़ यात्रियों का जुड़ना क्या दर्शाता है?
शुरुआती स्टेज में किसी भी नई परिवहन प्रणाली को अपनाने में यात्रियों को टाइम लगता है, लेकिन नमो भारत ट्रेन ने बेहद कम समय में एनसीआर (NCR) के लोगों की जीवनशैली को बदल दिया है:
- तेज और समयबद्ध यात्रा: सड़क मार्ग पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलने के कारण यात्रियों का यात्रा समय आधे से भी कम हो गया है।
- 3 महीने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: पिछले 93 दिनों में 1 करोड़ यात्रियों के जुड़ने से न केवल रोजाना की औसत राइडरशिप (Daily Ridership) में बड़ा उछाल आया है, बल्कि टिकट बिक्री और गैर-किराया राजस्व (Non-Fare Box Revenue) के जरिए एनसीआरटीसी (NCRTC) की कमाई में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी को देखा गया है।
- त्योहारी और शैक्षणिक सीजन का असर: कॉलेज खुलने, प्रतियोगी एग्जाम और हालिया त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के नंबर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई, जिससे तीन महीने के अंदर ही एक करोड़ नए यात्रियां जुड़ गए है।
तेज रफ्तार और नेशनल लेवल पर मिला सम्मान
160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 99 प्रतिशत से अधिक समयबद्धता, वातानुकूलित कोच और दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे और बस अड्डों के साथ बेहतर इंटरचेंज ने नमो भारत को यात्रियों की पहली पसंद बना दिया है। अभी भुवनेश्वर में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनसीआरटीसी को बेस्ट कम्यूटर सर्विसेज एंड सैटिस्फैक्शन से सम्मानित किया है।
यात्रियों और छात्रों के बीच क्यों बढ़ रहा है नमो भारत का क्रेज?
नमो भारत ट्रेन को आधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो इसे पारंपरिक लोकल ट्रेनों और बसों से बिल्कुल अलग बनाती है:
- प्रीमियम कोच और आरामदायक सीटें: ट्रेन में स्टैंडर्ड कोच के साथ-साथ एक प्रीमियम कोच भी शामिल है, जिसमें रिक्लाइनिंग सीटें, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, वाई-फाई और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह शामिल की गई है।
- महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा: प्रत्येक ट्रेन में महिलाओं के लिए एक अलग रिजर्व्ड कोच शामिल किया गया है, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलता है।
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और इलेक्ट्रिक फीडर बसों से सीधे जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को अपने वेन्यू तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है।
- डिजिटल टिकटिंग सुविधा: यात्री एनसीएमसी (NCMC) कार्ड, क्यूआर कोड आधारित टिकट और 'नमो भारत कनेक्ट' (Namo Bharat Connect) मोबाइल ऐप के माध्यम से बिना लाइन में लगे टिकट बुक कर सकते हैं।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.