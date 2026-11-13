Namo Bharat Train Record: दिल्ली-मेरठ रूट पर दौड़ रही नमो भारत बनी यात्रियों की पहली पसंद, जानिए क्यों बढ़ रहा क्रेज?

Namo Bharat Train Ridership & Revenue: शहरी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 'नमो भारत' (Namo Bharat Train) ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल सेवा ने यात्रियों के विश्वास और लोकप्रियता के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 5 करोड़ यानी 50 Million यात्रियों का ऐतिहासिक नंबर पार कर लिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार, नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों के नंबर में लगातार तेजी आ रही है। हम आपको बता दें कि पिछले तीन महीनों में हुई इस रिकॉर्ड यात्रा से कमाई के सही नंबर एनसीआरटीसी (NCRTC) द्वारा अभी बताएं नहीं गए हैं, लेकिन देखा जाएं तो सफर करने वाले यात्रियों के नंबर को देखते हुए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सफल हो रहा है।

93 दिन यानी लगभग 3 महीने में कितने यात्रियों को जोड़ा?

इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। नंबर के मुताबिक, नमो भारत ट्रेन ने अपने फाइनल 1 करोड़ नए यात्री केवल 93 दिनों में लगभग 3 महीने में जोड़े हैं। यह दर्शाता है कि रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों, और छात्रों के लिए नमो भारत सबसे सुरक्षित, तेज और आरामदायक माध्यम बन चुकी है।