नहीं देना होगा आधी बर्थ के लिए पूरा किराया, खत्म हो सकती है RAC टिकट की सुविधा! देखें क्या है अपडेट

Indian Railways: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए RAC टिकट की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। रेलवे दशकों पुरानी Reservation Against Cancellation (RAC) सुविधा को खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत एक ही बर्थ पर दो यात्रियों को सफर करना पड़ता है। खास बात यह है कि दोनों यात्रियों से टिकट का पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उन्हें सोने के लिए आधी-आधी जगह मिलती है। अब यात्रियों की सुविधा और किराये से जुड़े सवालों को देखते हुए रेलवे इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। दरअसल, RAC टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें शुरुआत में पूरी बर्थ नहीं मिलती। ऐसे में यात्रियों को पूरी रकम चुकाने के बावजूद सोने के लिए सीमित जगह से संतोष करना पड़ता है। रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि जब यात्री को पूरी बर्थ की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उससे पूरा किराया वसूलना कितना उचित है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

RAC टिकट पर पूरा किराया लेने का क्या है मामला? RAC टिकट मिलने पर आमतौर पर एक साइड लोअर बर्थ दो यात्रियों के बीच बांट दी जाती है। दोनों यात्री उस जगह पर बैठकर सफर करते हैं और रात में सोने के लिए भी उन्हें सीमित जगह मिलती है। हालांकि, किराये में कोई छूट नहीं दी जाती। यही वजह है कि लंबे समय से इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। रेलवे के सामने एक दूसरी चुनौती भी है। कई बार एक ही बर्थ पर महिला और पुरुष यात्रियों को जगह आवंटित हो जाती है। इससे दोनों यात्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, TTE के लिए भी ट्रेन में दूसरी सीट या बर्थ की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। संसदीय समिति भी उठा चुकी है सवाल RAC टिकट पर पूरा किराया वसूलने का मुद्दा संसदीय समिति के सामने भी उठ चुका है। समिति ने इस व्यवस्था पर सवाल करते हुए रेलवे को इसकी समीक्षा करने की सलाह दी थी। क्यों शुरू हुई थी RAC की व्यवस्था?