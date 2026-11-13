SSC CPO City Intimation Slip 2026 Out: एसएससी सीपीओ पेपर 1 की सिटी स्लिप ssc.gov.in जारी
SSC CPO City Intimation Slip 2026 Out: एसएससी सीपीओ पेपर 1 की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दी गई है। परीक्षा 23 से 28 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CPO City Intimation Slip 2026 Out: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) 13 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CPO पेपर 1 एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की है। जिसमें 1,871 सब-इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। पेपर 1 का आयोजन 23 से 28 नवंबर 2026 तक CBT मोड में किया जाएगा। कैंडिडेट अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके एग्जाम सिटी और डेट चेक कर सकते हैं।
SSC CPO City Intimation Slip 2026 Download link
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 13 नवंबर 2026 को SSC CPO सिटी इंटिमेशन स्लिप लिंक एक्टिव कर दिया है। इसमें कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, असाइन किया गया शहर, राज्य, एग्जाम शिफ्ट और टाइमिंग जैसी जानकारी शामिल है। SSC CPO दिल्ली पुलिस SI सिटी इंटिमेशन स्लिप 2026 PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करा दिया गया है।
|
एसएससी सीपीओ सिटी स्लिप 2026
SSC CPO City Intimation Slip 2026 Highlights
जो कैंडिडेट 23 से 28 नवंबर 2026 को पेपर 1 एग्जाम देने जा रहे हैं , वे एग्जाम सिटी की डिटेल्स चेक या डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CPO एग्जाम सिटी स्लिप से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
संचालन निकाय
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
परीक्षा का नाम
|
एसएससी सीपीओ परीक्षा 2026
|
पोस्ट
|
दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, CAPFs में SI (GD)
|
पेपर
|
पेपर 1
|
स्टेटस
|
परीक्षा शहर की सूचना
|
23 नवंबर से 28 नवंबर 2026
|
एसएससी सीपीओ सिटी स्लिप 2026
|
13 नवंबर 2026
|
एसएससी सीपीओ टियर 1 एडमिट कार्ड की तारीख
|
20 नवंबर 2026 के बाद
|
डाउनलोड करने के लिए जरूरी डिटेल्स
|
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
|
सिलेक्शन प्रोसेस
|
पेपर 1 (CBT), PST/PET, पेपर 2 (CBT), मेडिकल परीक्षा
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ssc.gov.in
SSC CPO एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी सीपीओ एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप को फॉलो करें:
स्टेप 1: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: “लॉगिन/रजिस्टर” पर क्लिक करें और लॉगिन विवरण जैसे “ पंजीकरण संख्या ” और “ पासवर्ड ” भरें।
स्टेप 3: SSC कैंडिडेट लॉगिन में, “ CPO दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, 2026 – पेपर 1 एग्जाम सिटी इंटीमेशन ” चुनें।
स्टेप 4:Check Status बटन ” पर क्लिक करें
स्टेप 5: दिया गया एग्जाम सिटी और तय एग्जाम डेट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.