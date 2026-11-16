IND vs NZ: टीम इंडिया में युवा तेज गेंदबाज की एंट्री, यह दिग्गज टेस्ट टीम से हुआ बाहर, देखें टीम
न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को टीम में शामिल किया गया है। बरार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए सेलेक्टर्स ने उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह दी है।
IND vs NZ Test Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है। न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं, अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को टीम से रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी तरह फिट घोषित कर दिए गए हैं और टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं।
गुरनूर बरार को पहली बार मिला टेस्ट टीम में मौका
26 वर्षीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के लिए यह बड़ा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। वह सीरीज में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया।
बरार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह दी है। यह उनके करियर का पहला टेस्ट कॉल-अप है। वह पिछले कुछ महीनों से इंडिया A टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 22 मैचों में 71 विकेट हासिल किए हैं।
कुलदीप यादव को क्यों किया गया रिलीज?
गुरनूर बरार की टीम में एंट्री के साथ ही अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुलदीप को भारत में जारी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए टीम से रिलीज किया गया है।
कुलदीप के बाहर होने से भारतीय टीम के पास अब मुख्य स्पिन विकल्प के रूप में रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ही रह गए हैं।
ऋषभ पंत की हुई वापसी, पूरी तरह फिट
टीम इंडिया के लिए दूसरी अच्छी खबर ऋषभ पंत को लेकर आई है। टेस्ट टीम की घोषणा के समय उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर थी। हालांकि, BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन और फिटनेस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। अब वह वेलिंगटन में टीम के साथ जुड़ चुके हैं।
IND vs NZ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा।
यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। भारतीय टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है।
भारत की अपडेटेड टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार।
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