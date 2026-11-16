MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026: नायब तहसीलदार एडमिट कार्ड कब आएगा?, परीक्षा 10 जनवरी को
MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026: मध्य प्रदेश नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 की तिथि में बदलाव किया गया है। यह परीक्षा अब स्थगित होकर 10 जनवरी 2027 को आयोजित होगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको इस लेख में मिल जाएंगी।
MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने विभागीय नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है और पहले से तय तारीखों में बदलाव किया है। पहले जारी किए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे री-शेड्यूल करके 10 जनवरी 2027 की तिथि तय की गई है। इस संशोधन के बाद, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होते ही आवेदक MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से चयन बोर्ड कुल 73 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा।
एमपी नायब तहसीलदार एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा?
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा एमपी नायब तहसीलदार परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है। नये शेड्यूल के अनुसार नई परीक्षा तिथि 10 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि प्रवेश पत्र जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह (First Week) में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड जारी होने के बाद नीचे दिए आसान चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर उपलब्ध Latest Notification या Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
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फिर "Departmental Nayab Tehsildar Recruitment Test 2026" के लिंक का चयन करें।
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अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
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सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
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उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य है।
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परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें, विलंब होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर आदि परीक्षा हॉल में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.