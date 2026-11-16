MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026: नायब तहसीलदार एडमिट कार्ड कब आएगा?, परीक्षा 10 जनवरी को

MP Nayab Tehsildar Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने विभागीय नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है और पहले से तय तारीखों में बदलाव किया है। पहले जारी किए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे री-शेड्यूल करके 10 जनवरी 2027 की तिथि तय की गई है। इस संशोधन के बाद, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होते ही आवेदक MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से चयन बोर्ड कुल 73 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा।

एमपी नायब तहसीलदार एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा एमपी नायब तहसीलदार परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है। नये शेड्यूल के अनुसार नई परीक्षा तिथि 10 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि प्रवेश पत्र जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह (First Week) में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।