भारत की सबसे गहरी बावड़ी, जिसके तल तक जाती हैं 3500 सीढ़ियां

भारत के अलग-अलग राज्यों में कई ऐतिहासिक बावड़ियां देखने को मिलती हैं, जो कि कभी पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थीं। हालांकि, आज यह बावड़ियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गई हैं। इनमें एक ऐसी बावड़ी भी, जो कि देश की सबसे गहरी बावड़ी भी है। यह बावड़ी इतनी गहरी है कि इसके तल तक पहुंचने के लिए 3500 सीढ़ियां हैं। इस बावड़ी को देखने के लिए आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कहां है यह बावड़ी, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

कौन-सी है भारत की सबसे गहरी बावड़ी

राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी (Chand Baori) भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सीढ़ीदार बावड़ियों में से एक है। अपनी ज्यामितीय संरचना, वास्तुकला की सटीकता और जल संरक्षण की पुरानी तकनीक के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

किस प्रकार बनी है चांद बावड़ी

यह बावड़ी जमीन से लगभग 100 फीट गहरी है और इसमें कुल 13 मंजिलें बनी हुई हैं। इसकी तीन दीवारों पर दोहरी लाइन में लगभग 3,500 पतली और सिमेट्रिकल सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो नीचे तल में स्थित पानी के कुंड तक जाती हैं। ऊपर से देखने पर यह सीढ़ियां किसी भूलभुलैया या बड़ी ज्यामितीय कलाकृति जैसी दिखाई देती हैं।