भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और आखिरी गेंद तक रोमांच न पहुंचे, ऐसा कम ही होता है। अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब भारतीय टीम जीत से दूर नजर आ रही थी और पाकिस्तान को खिताब अपने नाम करने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी, तब 18 साल के मोहित उल्वा (Mohit Ulva) ने करिश्मा कर दिखाया। नंबर-10 पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर भारत को चैंपियन बना दिया। उन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 49 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन आखिर कौन हैं मोहित उल्वा, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान के इस महामुकाबले में अपनी अलग पहचान बना ली? आखिरी विकेट पर टिके और पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया मैच फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। भारत के सामने 339 रन का लक्ष्य था। जवाब में भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। एक समय पाकिस्तान की जीत लगभग तय मानी जा रही थी।

ऐसे मुश्किल हालात में मोहित उल्वा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मनल चौहान के साथ मिलकर 57 रन की अहम साझेदारी की और भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। मनल ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि मोहित ने दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। मनल के आउट होने के बाद भारत को 17 गेंदों में 29 रन चाहिए थे और टीम के पास सिर्फ एक विकेट बचा था। दबाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने 49वें ओवर में मोहम्मद सय्यम के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाकर मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर चौका और भारत की ऐतिहासिक जीत आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए आठ रन चाहिए थे। पाकिस्तान ने गेंद अहमद हुसैन को थमाई। अब मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए तीन रन बनाने थे। मोहित ने आगे बढ़कर गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। भारतीय खिलाड़ी खुशी से मैदान पर दौड़ पड़े। भारत ने 49.6 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाकर एक विकेट से खिताब अपने नाम कर लिया।