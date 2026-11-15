भारत का अनोखा बाजार, जहां सिर्फ महिलाएं हैं दुकानदार

भारत में हमें अलग-अलग बाजार देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी अलग-अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा बाजार भी है, जहां सिर्फ महिलाएं ही दुकानदारी करती हुई नजर आ जाएंगी। यह न सिर्फ अनोखा बाजार है, बल्कि एक ऐतिहासिक बाजार भी है, जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। कौन-सा है यह बाजार, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। कौन-सा है महिला दुकानदारों का बाजार मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीचों-बीच स्थित 'इमा कीथेल' भारत का एक अनोखा और ऐतिहासिक बाजार है, जहां केवल और केवल महिलाएं ही दुकानदारी करती हैं। मणिपुरी भाषा में 'इमा' का अर्थ 'मां' और 'कीथेल' का अर्थ 'बाजार' होता है, इसलिए इसे "मदर्स मार्केट" या "नुपी कीथेल" भी कहा जाता है। लगभग 500 साल पुराना यह बाजार न केवल भारत का, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पूरी तरह महिला-संचालित बाजार है। बाजार का स्ट्रक्चर और नियम -इस ऐतिहासिक बाजार की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहां कोई भी पुरुष दुकानदार के रूप में नहीं बैठ सकता। पुरुष केवल ग्राहक या कुली के रूप में ही बाजार में आ सकते हैं।

-इस बाजार में केवल विवाहित महिलाओं को ही दुकान लगाने का लाइसेंस और स्थान दिया जाता है। यह प्रथा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार के भरण-पोषण की उनकी जिम्मेदारी को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी। -यहां लगभग 4,000 से 5,000 महिला दुकानदार एक साथ बैठकर व्यापार करती हैं। दुकान का मालिकाना हक और स्थान किसी परिवार की सास से बहू या मां से बेटी को विरासत में मिलता है। क्या है बाजार का इतिहास इमा कीथेल की शुरुआत लगभग 1533 ईस्वी में हुई थी। उस समय मणिपुर में 'लाल्लुप-काबा' नामक एक अनिवार्य श्रम एवं सैन्य व्यवस्था लागू थी। इस प्रथा के तहत राज्य के सभी पुरुषों को खेती करने या दूर-दराज के युद्धों में लड़ने के लिए राजा की सेना में जाना पड़ता था। पुरुषों की लंबी अनुपस्थिति में घर चलाने, खेतों की उपज बेचने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधों पर ले ली, जिससे इस अनूठे महिला बाजार का जन्म हुआ।