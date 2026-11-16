CBSE Board OSM Evaluation 2026: आईपीएसी स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल पर डेटा वेरिफिकेशन और फ्रीजिंग की लास्ट डेट जारी, देखें नोटिस

CBSE OSM Evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सेशन 2025-26 की 10वीं और 12वीं के मुख्य बोर्ड एग्जाम के मूल्यांकन से जुड़े कार्यों में ट्रार्सपर्सिं लाने और मूल्यांकनकर्ताओं, मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों (CNS), हेड एग्जामिनर और अन्य स्टॉफ के पारिश्रमिक भुगतान को समय पर आसान बनाने के लिए IPS Spot Evaluation Portal 2026 में महत्वपूर्ण अपडेट और निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सभी स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स के चीफ नोडल सुपरवाइजर्स (CNS) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पोर्टल पर सभी डेटा की सटीक जांच कर लें। साथ ही, बैंक खातों की जानकारी भी सही ढंग से फिल कर लें।

CBSE IPS Portal 2026: मुख्य डिटेल्स क्या हैं?

सीबीएसई के इस नए सर्कुलर से जुड़ी मुख्य डिटेल्स और टाइम टेबल को नीचे दी गई टेबल में दिया गया है। सभी छात्र आसानी से इसे देख और समझ सकते है।