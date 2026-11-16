IGNOU December 2026: इग्नू दिसंबर टर्म-एंड एग्जाम का एडमिट काई कब होगा जारी? देखें Latest Update

IGNOU Hall Ticket 2026 December: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दिसंबर 2026 टर्म-एंड एग्जाम (TEE) में शामिल होने जा रहे देश भर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिसंबर सेशन के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in और समर्थ स्टूडेंट पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इग्नू द्वारा जारी रिलाइज्ड डेटशीट के अनुसार, दिसंबर 2026 सेशन के थ्योरी एग्जाम 25 नवंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलेंगे। ऐसे में सभी रजिस्टर्ड छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से टाइम रहते हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।

IGNOU December TEE 2026: मुख्य डिटेल्स

इग्नू दिसंबर 2026 टर्म-एंड एग्जाम और हॉल टिकट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।