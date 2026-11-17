CISF Exam City Intimation 2026 OUT: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने सीडीएल डिजीक्लेम की ऑफिशियल वेबसाइट cdn.digialm.com पर दिनांक 17 नवंबर 2026 को सीआईएसएफ कांस्टेबल (फायर), ट्रेड्समैन और ड्राइवर पदों की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। एग्जाम सीबीटी मोड में देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 नवंबर 2026 और 01 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाना है। सीआईएसएफ कांस्टेबल (फायर), ट्रेड्समैन और ड्राइवर पदों की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। CISF City Intimation Slip 2026 Download Link सीआईएसएफ कांस्टेबल (फायर), ट्रेड्समैन और ड्राइवर की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिेए गए लिंक से भी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

सीआईएसएफ कांस्टेबल (फायर), ट्रेड्समैन और ड्राइवर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें CISF Constable Tradesman City Intimation Slip 2026 - हाइलाइट्स सीआईएसएफ इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1161 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर से 27 नवंबर 2026 के बीच जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। कोई गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) पद का नाम एएसआई/एक्स (एलडीसीई)-2023, कांस्टेबल (फायर)-2024, कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)-2024 और कांस्टेबल (ड्राइवर और डीसीपीओ)-2024 परीक्षा की तिथि 30 नवंबर 2026 और 01 दिसंबर 2026 एग्जाम नोटिस जारी एग्जाम सिटी स्लिप जल्द जारी एडमिट कार्ड 27 नवंबर 2026 को जारी ऑफिशियल वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in