UPSC Civil Services IAS 2026 Interview Schedule Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। यूपीएससी ने सिविल सेवा एग्जाम (CSE) 2026 के फाइनल राउंड यानी पर्सनैलिटी टेस्ट का ऑफिशियल शेड्यूल आज 17 नवंबर 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा 5 नवंबर 2026 को सिविल सेवा मुख्य एग्जाम के रिजल्ट को जारी किया गया था, जिसमें कुल 2526 छात्र को साक्षात्कार के लिए पास घोषित किया गया है। अब आयोग ने इन सभी सेलेक्टेड छात्र के इंटरव्यू की डेट का ऐलान कर दिया है।

UPSC CSE 2026 Interview Schedule: मुख्य डिटेल्स

यूपीएससी सिविल सेवा 2026 के इंटरव्यू शेड्यूल से जुड़े मुख्य नंबर के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।