Delhi NCR School Holiday & GRAP-2 Rules: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों, विशेषकर स्कूली छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी अपडेट सामने आई है। क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (AQI) में दर्ज किए गए सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे स्टेज यानी GRAP-3 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई सख्त पाबंदियां लागू थीं, जिससे आम जनजीवन और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब GRAP-3 हटने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में नए नियम क्या हैं, क्या अभी भी ग्रेप-2 (GRAP-2) लागू रहेगा और सबसे अहम बात ये है स्कूलों की छुट्टियों या ऑनलाइन क्लासेज पर इसका क्या असर पड़ा है?

GRAP-3 हटने के बाद नई व्यवस्था: मुख्य डिटेल्स

दिल्ली-एनसीआर में लागू नए प्रदूषण नियमों और प्रमुख बदलावों को नीचे दी गई टेबल से समझे।