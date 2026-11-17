GRAP-3 हटने के बाद दिल्ली में क्या हैं नए नियम; क्या अब लागू रहेगा ग्रेप-2?
GRAP-3 Removed in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, जिससे निर्माण कार्यों और स्कूलों के सामान्य संचालन का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि एहतियात के तौर पर GRAP-2 के नियम अभी भी लागू रहेंगे।
Delhi NCR School Holiday & GRAP-2 Rules: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों, विशेषकर स्कूली छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी अपडेट सामने आई है। क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (AQI) में दर्ज किए गए सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे स्टेज यानी GRAP-3 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई सख्त पाबंदियां लागू थीं, जिससे आम जनजीवन और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब GRAP-3 हटने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में नए नियम क्या हैं, क्या अभी भी ग्रेप-2 (GRAP-2) लागू रहेगा और सबसे अहम बात ये है स्कूलों की छुट्टियों या ऑनलाइन क्लासेज पर इसका क्या असर पड़ा है?
GRAP-3 हटने के बाद नई व्यवस्था: मुख्य डिटेल्स
दिल्ली-एनसीआर में लागू नए प्रदूषण नियमों और प्रमुख बदलावों को नीचे दी गई टेबल से समझे।
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कैटेगरी
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GRAP-3 हटने के बाद की नई स्थिति
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वर्तमान प्रभावी स्टेज
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GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण) लागू रहेगा
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स्कूल और शिक्षण संस्थान
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प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के स्कूल सामान्य रूप से ऑफलाइन (Physical Mode) में संचालित हो सकेंगे
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निर्माण कार्य
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निजी और सरकारी निर्माण तथा तोड़फोड़ (C&D) कार्यों पर लगी रोक हटा ली गई है (पर्यावरण नियमों के पालन की शर्त पर)
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डीजल जनरेटर
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आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर पाबंदी जारी रहेगी
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सड़कों पर धूल नियंत्रण
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पानी का छिड़काव (Water Sprinkling) और मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से जारी रहेगी
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पार्किंग फीस
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निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए बढ़ाई गई पार्किंग फीस (GRAP-2 नियम) प्रभावी रहेगी
क्या अब भी लागू रहेगा ग्रेप-2 (GRAP-2)? जानें नियम
जी हां, GRAP-3 हटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रदूषण से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि हवा की गुणवत्ता को दोबारा 'गंभीर' कैटेगरी में जाने से रोकने के लिए GRAP-1 और GRAP-2 के सभी नियम पूरी सख्ती से लागू रहेंगे। इसके तहत निम्नलिखित व्यवस्थाएं जारी रहेंगी:
- कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक: होटलों, रेस्तरां और खुले में तंदूर या अंगीठी में कोयला और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- डीजल जनरेटर पर नियंत्रण: केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं (जैसे अस्पताल, मेट्रो, लिफ्ट आदि) को छोड़कर अन्य स्थानों पर डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- पार्किंग फीस और सार्वजनिक परिवहन: लोग निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग शुल्क में की गई बढ़ोतरी जारी रहेगी और सार्वजनिक परिवहन के फेरे बढ़ाए जाएंगे।
- धूल नियंत्रण अभियान: सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी के छिड़काव का काम बदस्तूर जारी रहेगा।
स्कूलों की छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेज पर क्या पड़ा प्रभाव?
GRAP-3 हटने का सबसे सीधा और सकारात्मक असर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है:
- ऑफलाइन कक्षाओं की बहाली: जब GRAP-3 लागू होता है, तो राज्य सरकारों को कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद करने या ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने का विकल्प दिया जाता है। अब GRAP-3 हटने के बाद स्कूल बंद करने जैसी कोई आपातकालीन बंदिश नहीं रह गई है।
- सामान्य रूप से चलेंगे स्कूल: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के सभी सरकारी और निजी स्कूल अपने नियमित समय के अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) संचालित हो सकेंगे।
- आउटडोर गतिविधियों पर सावधानी: हालांकि स्कूल खुलने की अनुमति है, फिर भी विशेषज्ञों और शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे सुबह के समय बच्चों की भारी आउटडोर स्पोर्ट्स या खुले मैदान की गतिविधियों को लेकर मौसम और AQI के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें।
निर्माण कार्यों और वाहनों को क्या मिली राहत?
निर्माण गतिविधियों को हरी झंडी: GRAP-3 के दौरान गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस (Demolition) कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया गया था, जिससे हजारों मजदूरों और प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा था। अब ये कार्य दोबारा शुरू हो सकेंगे, बशर्ते निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सभी मानकों (जैसे ग्रीन नेट लगाना, पानी का छिड़काव) का पालन किया जाए।
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वाहनों के आवागमन में सुगमता: निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर लगी सख्त रोक हटने से व्यापार और परिवहन व्यवस्था को भी बड़ी राहत मिली है।
यहां भी पढ़े: UKSSSC Scalar PET एडमिट कार्ड जारी, sssc.uk.gov.in से करें Download
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.