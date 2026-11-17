SSC Stenographer Grade C Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 17 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 4/12/2026-CONF-5 के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी के कुल 320 पदों भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां केंद्रीय सचिवालय, रेलवे बोर्ड, एएफएचक्यू, विदेश मंत्रालय (आईएफएस ब्रांच बी), चुनाव आयोग और सतर्कता आयोग आदि में की जानी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 17 नवंबर 2026 को 12.00 बजे से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2026 तक है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

SSC Stenographer Grade C Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पहले से तैयार रखने चाहिए। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक 17 नवंबर 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।