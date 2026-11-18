हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच के बिना यह सपना, सपना ही रह जाता है। हालांकि कई बार हम सफल होने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन हार मिलने की वजह से निराश हो जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे में हमें महान लोगों के प्रेरणादायक विचारों की जरूरत होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और सफलता की राह दिखाएं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही महान लोगों के 10 अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। सपने बड़े देखें और उन्हें सच करने में जुट जाएं “सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते।" — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें “अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं; और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल सही हैं।” — हेनरी फोर्ड शुरुआत करने के लिए 'सही समय' का इंतजार न करें

“हजार मील की यात्रा भी हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है।" — लाओत्से बड़े सपने देखने और जोखिम उठाएं "अगर आप अपने सपने खुद नहीं बनाएंगे, तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा।" — धीरूभाई अंबानी लक्ष्य पर फोकस रखें "सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, सही दिशा और अटूट विश्वास की जरूरत होती है।" — मुकेश अंबानी आलोचनाओं से घबराए बिना आगे बढ़ें "लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन्हें इकट्ठा करें और उनसे एक मजबूत इमारत (स्मारक) बना लें।" — रतन टाटा असफलता से सीखना सबसे बड़ी कला है "सफलता का जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन असफलता से मिलने वाले सबक पर ध्यान देना उससे भी ज्यादा जरूरी है।" — बिल गेट्स परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है काम को पूरा करना "परफेक्ट बनने के इंतजार में बैठे रहने से कहीं बेहतर है कि आप काम को पूरा कर दें।" — मार्क जकरबर्ग खुद पर निवेश करना सबसे फायदेमंद सौदा है