RSSB JE Recruitment 2026: राजस्थान जूनियर इंजीनियर (JEN) भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है! राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कनिष्ठ अभियंता (JEN) के पदों में बंपर बढ़ोतरी करते हुए 1,035 नए पद और जोड़ दिए हैं। इस महत्वपूर्ण संशोधन के बाद अब भर्ती कुल 1,909 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए तुरंत पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता चेक करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करें।

Rajasthan JE Application 2026; कब से कब तक करें आवेदन

जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, राजस्थान कनिष्ठ अभियंता (JE) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 18 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। ध्यान रहे अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।