Azam Khan Education Qualification in Hindi: सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उत्तर प्रदेश में 17वीं विधान सभा के सदस्य हैं। वे 9 बार रामपुर विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। आजम खान का जन्‍म आजादी से एक साल बाद उत्तरप्रदेश के रामपुर में 14 अगस्‍त 1948 को हुआ था।

आखिर कौन हैं आजम खान?

आजम खाम का पूरा नाम मौहम्मद आजम खान है। उनके पिता का नाम मुमताज अली खान और माता का नाम अमीर जहां बेगम है। उनकी पत्नी का नाम तजीन फातिम है। आजम खाने के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अदीब आजम खान और छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला आजम खान है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं।

आजम खान की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन

अगर हम आजम खान की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की बात करें, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामपुर के बकर स्‍कूल से पूरी की। रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से पहले ग्रेजुएशन और फिर 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आजम खान ने पहली बार साल 1980 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए।