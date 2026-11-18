HP TET Admit Card 2026 Out: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से HP TET Admit Card 2026 जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर लें। HP TET Admit Card 2026 Download link HPBOSE की ओर से हिमाचल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आज 18 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं। जिसे उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है। एचपी टीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक HP TET Admit Card 2026 Highlights

परीक्षा का नाम : हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET)

संस्था : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड(HPBOSE)

परीक्षा सत्र : नवंबर 2026

एडमिट कार्ड : 18 नवंबर, 2026 (जारी)

परीक्षा तारीख: 22, 29 नवंबर से 6 दिसंबर 2026

परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन (OMR आधारित)

आधिकारिक वेबसाइट: hpbose.org HP TET Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा? HPBOSE द्वारा हिमाचल टीईटी नवंबर 2026 परीक्षा का आयोजन अलग-अलग विषयों के लिए तीन तारीखों पर किया जाएगा। परीक्षा का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है: TGT Arts और JBT : 22 नवंबर 2026

TGT Non-Medical और Sanskrit : 29 नवंबर 2026

TGT Medical, Punjabi और Urdu : 6 दिसंबर 2026 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी एडमिट कार्ड पर जरूर चेक करें। HP TET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।