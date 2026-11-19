SBI Clerk Mains Admit Card 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 19 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर एसबीआई क्लर्क की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके एग्जाम 26 नवंबर और 27 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

एसबीआई क्लर्क मेन्स की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।