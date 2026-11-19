UP SI Bharti 2026 Fact Check: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने वाले छात्रों के लिए सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल लेटर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि फाइनेंशियल साल 2026-27 के लिए नागरिक पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (पुरुष/महिला) के कुल 3,212 पोस्ट पर कैटेगरी-वाइज अधियाचन प्रस्ताव भेजा गया है।

हालांकि, इस दावे की सच्चाई सामने आ गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने ऑफिशियल तौर पर इस लेटर को भ्रामक, मनगढ़ंत और पूरी तरह से झूठा करार दिया है। साथ ही, बोर्ड के एग्जाम नियंत्रक की ओर से जारी स्पष्टीकरण में छात्रों को ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।

वायरल लेटर में क्या दावा किया गया था?

सोशल मीडिया पर घूम रहे फेक लेटर में फाइनेंशियल साल 2026-27 के लिए सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के 3,212 पोस्ट का जिक्र करते हुए कैटेगरी-वाइज डिटेल्स को दिखाया गया था: