Ziva Dhoni School Fees: “धोनी अब आईपीएल नहीं खेलेंगे” इस खबर ने जानें कितने ही फैंस को इमोशनल कर दिया। यहां तक कि रुला भी दिया। पर “सीएसके टीम के लिए आईपीएल 2027 में मेंटर का काम करेंगे। एमएस धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मैच खेले और 242 पारियों में 5,439 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक भी जड़ें। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 07 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ, जिनकी शादी 04 जुलाई 2010 में उत्तराखंड के देहरादून में हुई। दोनों की एक प्यारी से बेटी भी है, जिनका नाम जीवा है।

टॉरियन वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती है जीवा

जीवा इंस्‍टाग्राम पर काफी मशहूर हैं। वह 10 साल की है और उनके लगभग 03 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस भी जीवा की तस्वीर पर ढेर सारा प्यार लुटाते हैं। उनका जन्म 06 फरवरी 2015 को हुआ था। जीवा झारखंड के रांची में स्थित टॉरियन वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती है। यह स्कूल साल 2008 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र अमित बाजला ने बनाया था। यह 50 एकड़ में बना हुआ है और इसमें छात्रों के लिए डॉर्मिटरी, आर्ट गैलरी, मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी और अत्याधुनिक क्लासरूम जैसी सुविधाएं हैं।