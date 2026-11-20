Study in China: चीन भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है, जो कि अपने यहां की न सिर्फ जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। यही वजह है कि हर साल यहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। चीन में उच्च शिक्षा जैसे MBBS, इंजीनियरिंग या लैंग्वेज कोर्स प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए चीन सरकार ने सख्त वीजा नियम निर्धारित किए हैं। पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर छात्र वीजा को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। छात्र वीजा के लिए दो श्रेणियां चीन में छात्र वीजा के लिए दो श्रेणियां हैं, जिसे X1 और X2 में बांटा गया है: चीन के छात्र वीजा की श्रेणियां और प्रमुख नियम वीजा प्रकार पढ़ाई की अवधि किसके लिए है? प्रमुख शर्तें X1 वीजा 180 दिनों से अधिक स्नातक (MBBS/B.Tech), परास्नातक, PhD और 1 साल से अधिक के पाठ्यक्रम यह केवल चीन में प्रवेश के लिए 30 दिनों तक वैध होता है। इसके बाद इसे रेजिडेंस परमिट में बदलवाना अनिवार्य है। X2 वीजा 180 दिन या उससे कम शॉर्ट-टर्म लैंग्वेज कोर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम या समर स्कूल इसमें रेजिडेंस परमिट की जरूरत नहीं होती। यह सामान्य तौर पर सिंगल-एंट्री होता है।

भारतीय छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज क्या हैं अक्टूबर 2026 से भारत में चीनी वीजा आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीधे चीनी दूतावास या वाणिज्य दूतावास के ऑनलाइन पोर्टल consular.mfa.gov.cn/VISA पर आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं: -वैध पासपोर्ट: कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी और खाली वीजा पन्नों के साथ। -प्रवेश पत्र व JW201/JW202 फॉर्म: चीनी विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र और शिक्षा मंत्रालय का वीजा फॉर्म X1 के लिए JW201/JW202 अनिवार्य। -स्वास्थ्य व टीकाकरण प्रमाण पत्र: भारत से जाने वाले छात्रों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीनेशन (OPV) सर्टिफिकेट और X1 वीजा के लिए फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। -बैंक स्टेटमेंट में लगभग 6 महीने का डाटा या जमा राशि का प्रूफ और स्कॉलरशिप पत्र। -X1 वीजा आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फिंगरप्रिंट देना अनिवार्य है।