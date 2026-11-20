MPPSC 2027 Exam Dates Out: मध्यप्रदेश में प्रशासनिक और अलग-अलग विभागीय सेवाओं में सेलेक्शन का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की गई है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर ने आज यानी 20 नवंबर 2026 को प्रस्तावित एग्जाम शेड्यूल-2027 वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार, साल की पहली प्रमुख राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक एग्जाम-2027 का आयोजन 24 जनवरी 2027 को किया गया है।

आयोग द्वारा जारी इस 25-सूत्रीय एक्सपेक्टेड शेड्यूल में राज्य सेवा व राज्य वन सेवा के साथ-साथ राज्य अभियांत्रिकी सेवा, राज्य पात्रता (SET) एग्जाम, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO), चिकित्सा अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक प्राध्यापक एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट्स भी शामिल की गई हैं।

MPPSC प्रस्तावित एग्जाम शेड्यूल 2027: प्रमुख डेट्स यहां से देखें

MPPSC Calendar 2027 PDF - यहां क्लिक करें