Rajasthan Panchayat Election 2026: District-Wise List Of Winning Candidates, Their Party And Ward Details
Who won the Rajasthan Panchayat Elections 2026? Check the district-wise list of declared winners, their political parties and ward details across Rajasthan.
Rajasthan Panchayat election 2026 results reveal district-wise winners. With the counting of votes underway across 37 districts of Rajasthan, the Panchayat election battle is getting interesting.
From Congress and BJP to RLP, BAP, BSP and Independents, candidates are securing victories ward by ward in the Zila Parishad and Panchayat Samiti elections.
Wondering who won from your district? Here’s a district-wise list of declared winners, their party affiliations and ward details to help you keep track of the results.
Rajasthan Panchayat Election Results 2026: District-Wise Winning Candidates
|
District
|
Winning Candidate
|
Party
|
Ward
|
Jaipur
|
Radheshyam
|
INC
|
Zila Parishad Ward 40
|
Jaipur
|
Sunil Kumar Kumawat
|
INC
|
Zila Parishad Ward 18
|
Jaipur
|
Lada
|
RLP
|
Jhotwara Ward 11
|
Jaipur
|
Sunita Devi
|
BJP
|
Chaksu Ward 1
|
Jaipur
|
Pooja Gurjar
|
INC
|
Chaksu Ward 2
|
Jaipur
|
Kiran Choudhary
|
INC
|
Chaksu Ward 3
|
Jaipur
|
Rameshwar
|
INC
|
Chaksu Ward 4
|
Jaipur
|
Shimla Gurjar
|
BJP
|
Chaksu Ward 5
|
Jaipur
|
Maya Choudhary
|
INC
|
Chaksu Ward 6
|
Jaipur
|
Sita Devi
|
INC
|
Chaksu Ward 7
|
Jaipur
|
Pooja Jat
|
RLP
|
Chaksu Ward 8
|
Jaipur
|
Ekta Bairagi
|
INC
|
Amarsar Ward 1
|
Ajmer
|
Sushila
|
BJP
|
Ajmer Gramin Ward 2
|
Ajmer
|
Shravan Singh
|
BJP
|
Badlya Ward 14
|
Ajmer
|
Prakash Kanwar
|
BJP
|
Kekri Ward 3
|
Nagaur
|
Shera Ram
|
Independent
|
Makrana Ward 9
|
Nagaur
|
Bau Devi
|
BJP
|
Makrana Ward 13
|
Nagaur
|
Jyoti Sheshma
|
RLP
|
Makrana Ward 10*
|
Nagaur
|
Indira
|
RLP
|
Makrana Ward 11*
|
Nagaur
|
Durga Devi
|
RLP
|
Makrana Ward 12*
|
Nagaur
|
Kailash Ram
|
RLP
|
Makrana Ward 14*
|
Nagaur
|
Shravani
|
RLP
|
Makrana Ward 15*
|
Nagaur
|
Sayar Kanwar
|
RLP
|
Makrana Ward 16*
|
Nagaur
|
Kalpana Khichi
|
RLP
|
Makrana Ward 17*
|
Dungarpur
|
Kantilal
|
INC
|
Zila Parishad Ward 1
|
Dungarpur
|
Jiva
|
INC
|
Zila Parishad Ward 2
|
Dungarpur
|
Thaneshwar
|
BAP
|
Zila Parishad Ward 3
|
Dungarpur
|
Manisha Bhoi
|
BJP
|
Zila Parishad Ward 4
|
Dungarpur
|
Rajesh
|
INC
|
Zila Parishad Ward 5
|
Dungarpur
|
Gauri
|
INC
|
Zila Parishad Ward 6
|
Sawai Madhopur
|
Ashok Khatik
|
BJP
|
Wazirpur Ward 1
|
Sawai Madhopur
|
Brij Bai
|
INC
|
Wazirpur Ward 2
|
Sawai Madhopur
|
Bhagwanti
|
INC
|
Wazirpur Ward 3
|
Sawai Madhopur
|
Mukesh Bhai
|
INC
|
Wazirpur Ward 4
|
Sawai Madhopur
|
Kamar Singh
|
Independent
|
Wazirpur Ward 5
|
Sawai Madhopur
|
Goranti
|
INC
|
Wazirpur Ward 6
|
Sawai Madhopur
|
Geeta Meena
|
BJP
|
Wazirpur Ward 7
|
Sawai Madhopur
|
Saddam
|
BSP
|
Wazirpur Ward 8
|
Sawai Madhopur
|
Dheer Singh
|
INC
|
Wazirpur Ward 9
|
Sawai Madhopur
|
Seema
|
Independent
|
Wazirpur Ward 10
|
Sawai Madhopur
|
Vimla
|
Independent
|
Wazirpur Ward 11
|
Jodhpur
|
Mahendra Singh
|
Independent
|
Aagolai Ward 15
|
Sikar
|
Sarita Jat
|
INC
|
Ajeetgarh Ward 17
|
Sirohi
|
Veeraram
|
BAP
|
Aburaj Ward 4
Rajasthan Panchayat Election Results 2026: Important Updates
-
Counting across 37 districts: Vote counting is underway for Zila Parishad and Panchayat Samiti seats.
-
Four districts pending: Counting in Kota, Baran, Karauli and Sri Ganganagar is scheduled for December 17, 2026.
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Unopposed candidates: 37 Panchayat Samiti members and four Zila Parishad members were declared elected unopposed.
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Senior Executive - Editorial
Aishwarya Samant is a journalist with over 4 years of experience navigating the fast-paced corporate media landscape. She specializes in decoding business news, world economy, personal finance, and stock market trends, often adding a subtle touch of political perspective to keep things interesting.
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