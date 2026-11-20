IBPS PO Mains Cut Off 2026: आईबीपीएस पीओ कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स देखें
IBPS PO Mains Cut Off 2026: आईबीपीएस पीओ मेन्स क्वालिफाई मार्क्स 2026 उम्मीदवार नीचे दिए लेख में देख सकते हैं।
IBPS PO Mains Cut Off 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने मेन्स एग्जाम दिया था, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड के साथ - साथ उम्मीदवार अपने कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। कटऑफ मार्क्स जनरल, OBC, EWS, SC और ST समेत अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिजल्ट के साथ अलग-अलग जारी किए जाते हैं।
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IBPS PO Mains Cut Off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं:
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श्रेणी
|
आईबीपीएस पीओ मेन्स कटऑफ 2026
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जनरल
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जल्द
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अन्य पिछड़ा वर्ग
|
जल्द
|
ईडब्ल्यूएस
|
जल्द
|
अनुसूचित जाति
|
जल्द
|
अनुसूचित जनजाति
|
जल्द
IBPS PO Mains Cut Off 2026: कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक
IBPS PO Mains का कटऑफ फिक्स नहीं है और हर साल बदल सकता है। कई फैक्टर हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते हैं। PO पोस्ट की कुल संख्या कॉम्पिटिशन और कटऑफ मार्क्स पर असर डालती है। मुश्किल सवाल वाले पेपर से कटऑफ कम हो सकता है, जबकि आसान पेपर से कटऑफ बढ़ सकता है। एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी कटऑफ मार्क्स पर असर डाल सकती है। IBPS अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग क्वालिफाइंग मार्क्स जारी करता है। देश भर में कैंडिडेट्स के मार्क्स भी फाइनल कटऑफ मार्क्स पर असर डालते हैं।
IBPS PO मेन्स कटऑफ 2026 कैसे चेक करें?
कैंडिडेट अपने कटऑफ मार्क्स चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जब वे अवेलेबल हों। कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का इस्तेमाल करके IBPS PO Mains कटऑफ चेक कर सकते हैं:
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IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
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CRP PO/MT-XVI सेक्शन खोलें
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IBPS PO Mains रिजल्ट या स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।
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स्कोरकार्ड देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें।
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मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से कटऑफ मार्क्स चेक करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.