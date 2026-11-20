CSIR UGC NET December 2026 Exam Schedule जारी, csirnet.nta.nic.in से देखें Exam List
Joint CSIR-UGC NET December 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 का Subject Wise Exam Schedule आज ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सभी छात्र इसे डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां पाएं।
CSIR UGC NET December 2026 Exam Schedule Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 का सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम शेड्यूल आज 20 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। साथ ही, ये छात्रों को ये सूचना NTA द्वारा सोशल एक्स यानी X (एक्स) पर भी दी गई है।
आज जारी शेड्यूल के अनुसार, यह एग्जाम 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को दो अलग-अलग शिफ्ट्स में आयोजित किया जा रहा है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने सब्जेक्ट की एग्जाम डेट, शिफ्ट्स और टाइम को देख सकते हैं।
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 सब्जेक्ट- वाइज शेड्यूल
NTA CSIR NET Dec 2026 Date Sheet Released
Joint CSIR-UGC NET December 2026, Subject-wise Examination Schedule Released! Examinations will be conducted on 19, 22, and 27 December 2026 across two shifts. Candidates can check their subject-wise exam dates and timings in the schedule above. For complete details, visit: https://t.co/bdulOOkcI5 Helpdesk: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर 2026, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी! परीक्षाएँ 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएँगी। अभ्यर्थी ऊपर दी गई तालिका में अपने विषय की परीक्षा तिथि, पाली (शिफ्ट) और समय देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखें: https://t.co/bdulOOkcI5 हेल्पडेस्क: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in #CSIRNET2026 #CSIRUGCNET #NTA— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 20, 2026
एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे?
CSIR NET Dec 2026 सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम शेड्यूल जारी होने के बाद अब अगला राउंड एडवांस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप (City Intimation Slip) और एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी होने का है।
सामान्य तौर पर NTA एग्जाम डेट से लगभग 7 से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप और 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी कर देती है। इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सभी छात्र यहां से जुड़े रहे।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.