यदि आप परिवार, दोस्तों या किसी बड़े ग्रुप के साथ ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। शादी समारोह हो, बच्चों का एजुकेशनल टूर, धार्मिक यात्रा या किसी खेल प्रतियोगिता में शामिल होने की योजना, अब एक साथ कई लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक कराना आसान हो सकता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने ग्रुप बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्रुप टिकट बुकिंग के लिए सुबह 9 बजे से अप्लायी किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बार में बुक होने वाली बर्थ की अधिकतम संख्या की लिमिट भी हटा दी गई है। रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से उन यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें किसी खास आयोजन या कार्यक्रम के लिए एक साथ यात्रा करनी होती है। चलिए जानते हैं कि रेलवे के नए नियम क्या हैं और ग्रुप में ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए आपको क्या करना होगा। कब होगा ग्रुप टिकट बुकिंग?

दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. मंजूनाथ कनामाडी के अनुसार, ग्रुप और Bulk Booking के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब प्रमुख आरक्षण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। यह समय सामान्य यात्रियों के लिए Advance Reservation Period (ARP) के तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के एक घंटे बाद का होगा। रेलवे ने कमर्शियल सर्कुलर (कोचिंग) नंबर 37/2026 और रेट एडवाइस नंबर 11/2026 के जरिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही इस संबंध में पहले जारी सभी निर्देशों को बदल दिया गया है। ग्रुप बुकिंग में बर्थ की संख्या की लिमिट खत्म रेलवे के नए नियमों में सबसे अहम बदलाव बर्थ की संख्या को लेकर किया गया है। अब ग्रुप रिजर्वेशन के तहत एक साथ कितनी बर्थ बुक की जा सकती हैं, इसकी कोई तय सीमा नहीं होगी। इसके लिए Chief Reservation Supervisors (CRS) और Station Managers (SM) को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारी बिना किसी निर्धारित बर्थ लिमिट के ग्रुप बुकिंग को स्वीकृति दे सकेंगे। यह सुविधा ट्रेन की सभी क्लास में मिलेगी। टिकट कन्फर्म , RAC या वेटिंग होने पर भी ग्रुप बुकिंग के लिए आवेदन किया जा सकेगा।