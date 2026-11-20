क्र. सं. प्रश्न श्रेणी

1. व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत परिचय

2. परिवार के मुखिया से संबंध व्यक्तिगत परिचय

3. लिंग व्यक्तिगत परिचय

4. जन्म की तारीख और उम्र व्यक्तिगत परिचय

5. मौजूदा वैवाहिक स्थिति वैवाहिक विवरण

6. शादी के समय उम्र वैवाहिक विवरण

7. जीवनसाथी का नाम वैवाहिक विवरण

8. धर्म सामाजिक व पारिवारिक विवरण

9. बताई गई राष्ट्रीयता सामाजिक व पारिवारिक विवरण

10. अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / जाति सामाजिक व पारिवारिक विवरण

11. पिता की जानकारी सामाजिक व पारिवारिक विवरण

12. माता की जानकारी सामाजिक व पारिवारिक विवरण

13. दिव्यांगता स्वास्थ्य एवं भाषा

14. मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान स्वास्थ्य एवं भाषा

15. साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति शिक्षा विवरण

16. शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति शिक्षा विवरण

17. प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम शिक्षा विवरण

18. पिछले साल के दौरान कभी काम किया रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

19. आर्थिक गतिविधि की श्रेणी रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

20. पेशा रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

21. उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

22. कामगार की श्रेणी रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

23. गैर-आर्थिक गतिविधि रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

24. काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध (मार्जिनल, सेमी-मार्जिनल और नॉन-वर्कर के लिए) रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

25. काम की जगह तक आना-जाना रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि

26. जन्म स्थान प्रवास व पता

27. पिछली बार रहने की जगह प्रवास व पता

28. माइग्रेशन का कारण प्रवास व पता

29. पिछली बार माइग्रेशन के बाद से इस गांव में रहने की अवधि प्रवास व पता

30. स्थायी आवासीय पता प्रवास व पता

31. अभी जीवित बच्चों की संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए) प्रजनन विवरण

32. अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए) प्रजनन विवरण (Fertility)

33. पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा महिलाओं के लिए) प्रजनन विवरण (Fertility)

34. कोविड-19 टीकाकरण की जगह स्वास्थ्य व बैंकिंग

35. बैंक खातों की कुल संख्या स्वास्थ्य व बैंकिंग

36. मोबाइल नंबर पहचान व संपर्क दस्तावेज

37. आधार नंबर (अगर उपलब्ध हो) पहचान व संपर्क दस्तावेज

38. वोटर आईडी नंबर (अगर उपलब्ध हो) पहचान व संपर्क दस्तावेज

39. पासपोर्ट नंबर (अगर भारतीय पासपोर्ट धारक हों) पहचान व संपर्क दस्तावेज