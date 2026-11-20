इस जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, यहां देख लें पूरी लिस्ट
गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत जनगणना अधिकारी सिर्फ इन्हीं 40 सवालों के माध्यम से परिवार की पूरी जानकारी ले सकेंगे।
गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत जनगणना अधिकारी सिर्फ इन्हीं 40 सवालों के माध्यम से परिवार की पूरी जानकारी ले सकेंगे।
मंत्रालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जनगणना अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर हाउसहोल्ड शेड्यूल के जरिये जानकारी इकट्ठा करेंगे। यह अधिकार उन्होंने जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों से दिया गया है।
आपसे पूछे जाएंगे ये 40 सवाल
जनगणना में आपसे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी अन्य श्रेणियों से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैंः
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क्र. सं.
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प्रश्न
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श्रेणी
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1.
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व्यक्ति का नाम
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व्यक्तिगत परिचय
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2.
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परिवार के मुखिया से संबंध
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व्यक्तिगत परिचय
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3.
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लिंग
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व्यक्तिगत परिचय
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4.
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जन्म की तारीख और उम्र
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व्यक्तिगत परिचय
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5.
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मौजूदा वैवाहिक स्थिति
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वैवाहिक विवरण
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6.
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शादी के समय उम्र
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वैवाहिक विवरण
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7.
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जीवनसाथी का नाम
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वैवाहिक विवरण
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8.
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धर्म
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सामाजिक व पारिवारिक विवरण
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9.
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बताई गई राष्ट्रीयता
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सामाजिक व पारिवारिक विवरण
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10.
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अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / जाति
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सामाजिक व पारिवारिक विवरण
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11.
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पिता की जानकारी
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सामाजिक व पारिवारिक विवरण
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12.
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माता की जानकारी
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सामाजिक व पारिवारिक विवरण
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13.
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दिव्यांगता
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स्वास्थ्य एवं भाषा
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14.
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मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान
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स्वास्थ्य एवं भाषा
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15.
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साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति
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शिक्षा विवरण
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16.
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शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति
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शिक्षा विवरण
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17.
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प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम
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शिक्षा विवरण
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18.
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पिछले साल के दौरान कभी काम किया
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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19.
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आर्थिक गतिविधि की श्रेणी
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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20.
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पेशा
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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21.
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उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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22.
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कामगार की श्रेणी
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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23.
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गैर-आर्थिक गतिविधि
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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24.
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काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध (मार्जिनल, सेमी-मार्जिनल और नॉन-वर्कर के लिए)
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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25.
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काम की जगह तक आना-जाना
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रोजगार एवं आर्थिक गतिविधि
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26.
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जन्म स्थान
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प्रवास व पता
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27.
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पिछली बार रहने की जगह
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प्रवास व पता
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28.
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माइग्रेशन का कारण
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प्रवास व पता
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29.
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पिछली बार माइग्रेशन के बाद से इस गांव में रहने की अवधि
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प्रवास व पता
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30.
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स्थायी आवासीय पता
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प्रवास व पता
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31.
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अभी जीवित बच्चों की संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए)
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प्रजनन विवरण
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32.
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अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए)
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प्रजनन विवरण (Fertility)
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33.
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पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (सिर्फ अभी शादीशुदा महिलाओं के लिए)
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प्रजनन विवरण (Fertility)
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34.
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कोविड-19 टीकाकरण की जगह
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स्वास्थ्य व बैंकिंग
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35.
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बैंक खातों की कुल संख्या
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स्वास्थ्य व बैंकिंग
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36.
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मोबाइल नंबर
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पहचान व संपर्क दस्तावेज
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37.
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आधार नंबर (अगर उपलब्ध हो)
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पहचान व संपर्क दस्तावेज
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38.
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वोटर आईडी नंबर (अगर उपलब्ध हो)
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पहचान व संपर्क दस्तावेज
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39.
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पासपोर्ट नंबर (अगर भारतीय पासपोर्ट धारक हों)
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पहचान व संपर्क दस्तावेज
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40.
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ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता
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पहचान व संपर्क दस्तावेज
Senior Executive - Editorial
A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.