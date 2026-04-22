UP Board 10th Result 2026 Link 1
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UP Board 10th Result 2026: कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतज़ार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया गया, जिसमें बोर्ड सचिव श्री भगवती सिंह और शिक्षा मंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in, results.digilocker.gov.in और upresults.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। UP Board रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर की मदद से अपनी डिजिटल मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही छात्र DigiLocker, UMANG App और SMS के जरिए भी आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।
UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026-हाइलाइट्स
छात्र नीचे दी गई तालिका में UPMSP यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 से जुड़ी सभी मुख्य हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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बोर्ड का नाम
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
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परीक्षा का नाम
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यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा 2026
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परीक्षा तिथि
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24 फरवरी से 12 मार्च 2026
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मूल्यांकन शुरू
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17 मार्च 2026
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कुल पंजीकृत छात्र
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लगभग 27.32 लाख
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रिजल्ट स्टेटस
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जल्द जारी होगा
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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23 अप्रैल 2026
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रिजल्ट घोषित होने का समय
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शाम 4 बजे
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आधिकारिक वेबसाइट
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upmsp.edu.in, upresults.nic.in
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रिजल्ट मोड
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ऑनलाइन
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आवश्यक विवरण
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रोल नंबर
UP Board 12th Result 2026 Live
यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक
यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट लिंक बोर्ड की वेबसाइट्स पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्र UP High School Result जारी होने के बाद नीचे दी वेबसाइटों पर देख सकते हैं।
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upmsp.edu.in
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upresults.nic.in
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results.upmsp.edu.in
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results.digilocker.gov.in
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UP Board 10th Result 2026: DigiLocker से डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट
डिजिलॉकर पर यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद नीचे दिए स्टेप्स की मदद से यूपी हाईस्कूल की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप digilocker.gov.in पर जाएं या DigiLocker ऐप डाउनलोड करें
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फिर लॉगिन करेें या फिर नया अकाउंट बनाएं
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अब “Education” सेक्शन में जाएं
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छात्र UP Board (UPMSP) का विकल्प का चयन करें
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कक्षा 10 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
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एडमिट कार्ड पर दिए रोल नंबर को दर्ज करें
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आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें
रोल नंबर से कैसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?
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सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
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होमपेज पर “UP Board 10th (High School) Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
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अब आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा। जहां अपना रोल नंबर दर्ज करें।
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फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।
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आपका यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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रिजल्ट चेक करें और प्रिंट कर लें।