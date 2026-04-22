Nov 20, 2026, 15:44 IST India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live: किस फॉर्मेट में जारी होगी मेरिट लिस्ट इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपने संबंधित पोस्टल सर्कल (राज्य/सर्किल) के अनुसार सर्कल-वाइज PDF डाउनलोड करके उसमें अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकेंगे।

Nov 20, 2026, 15:38 IST India Post GDS 2nd Merit List: पहली मेरिट लिस्ट कब जारी हुई? इंडिया पोस्ट द्वारा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल-II (जुलाई-2026) के तहत 12 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इसके माध्यम से देशभर में कुल 23,757 रिक्त पदों के सापेक्ष 23,469 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस सूची में शामिल उम्मीदवारों को 27 अक्टूबर तक अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना था।

May 13, 2026, 19:12 IST Haryana Board 10th Result 2026: कहां मिलेगा रिजल्ट लिंक? HBSE 10th रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट BSEH Official Website bseh.org.in पर जाकर Scorecard देख सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना Roll Number दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनकी Provisional मार्कशीट स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

Apr 23, 2026, 15:55 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक जागरण जोश पर UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक थोड़ी में जारी कर दिया जाएगा। छात्र इस लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर दर्ज करें और तुरंत अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और सही जानकारी के साथ अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

Apr 23, 2026, 13:07 IST UP 10th Result 2026 Live: UPMSP 10वीं का रिजल्ट कब घोषित होगा? यूपी बोर्ड (UPMSP) 10वीं का रिजल्ट 2026 आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होने वाला है। रिजल्ट की घोषणा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जिसमें टॉपर्स लिस्ट और पासिंग प्रतिशत जैसी अहम जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

Apr 23, 2026, 12:26 IST UP Board Result 10th: क्या UP बोर्ड का रिजल्ट स्कूल से भी प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद छात्र अपने स्कूल से मार्कशीट ले सकते हैं। स्कूल से मिलने वाली मार्कशीट ही आधिकारिक और अंतिम होती है, जिसे हर जगह मान्य माना जाता है।

Apr 23, 2026, 12:25 IST UP Board Result 10th: क्या परिणाम देखने के लिए कोई शुल्क लगता है? नहीं, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखना पूरी तरह फ्री होता है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in, डिजिलॉकर या अन्य प्लेटफॉर्म पर बिना किसी शुल्क के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Apr 23, 2026, 12:23 IST UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट के लिए 4 बजे शुरू होगी प्रेस UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करने के लिए शाम 4 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इसी दौरान बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉपर्स की लिस्ट, पासिंग प्रतिशत और अन्य जरूरी आंकड़े भी साझा किए जाएंगे। इसके बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

Apr 23, 2026, 11:42 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026: क्या टॉपर्स की लिस्ट जारी होती है? हाँ, UP बोर्ड (UPMSP) आमतौर पर Class 10 के नतीजों के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करता है। नतीजों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाती है, जिसमें टॉपर्स के नाम, उनके अंक और उनकी रैंक बताई जाती है। इसके बाद, टॉपर्स की लिस्ट, पास होने का प्रतिशत और दूसरे आँकड़े भी जारी किए जाते हैं। टॉपर्स की पूरी लिस्ट बाद में वेबसाइट पर PDF फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध करा दी जाती है।

Apr 23, 2026, 11:36 IST यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 लाइव: DigiLocker पर इसे कैसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 DigiLocker पर भी उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया पर इस प्लेटफॉर्म ने छात्रों को बताया है कि वे अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं।

Apr 23, 2026, 11:20 IST Up board result 10th 2026 check: यपरिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित होगा यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा बोर्ड के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। यूपी बोर्ड दसवीं रिजल्ट देखने का लिंक इस पेज पर उपलब्ध कराया जाएगा।

Apr 23, 2026, 11:03 IST UP Board 10th Result 2026 LIVE: डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in से ऐसे चेक करें 10वीं का परिणाम डिजिलॉकर के माध्यम से यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें: स्टेप 1: अपने फोन में डिजिलॉकर की वेबसाइट www.results.digilocker.gov.in या ऐप खोलें। स्टेप 2: वहां UP Board/UPMSP के सेक्शन में जाकर “10वीं रिजल्ट” लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अब खुलने वाले बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।

Apr 23, 2026, 11:01 IST upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए डिजीलॉकर क्यूआर कोड जारी UP बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 से कुछ घंटे पहले, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने DigiLocker QR कोड जारी किया, जिससे छात्र सीधे अपना रिजल्ट देख और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। यूप बोर्ड दसवीं रिजल्ट 2026 कुछ ही घंटों में upmsp.edu.in और DigiLocker पोर्टल results.digilocker.gov.in पर घोषित किया जाएगा।

Apr 23, 2026, 10:53 IST UP Board 10th Result 2026: पासिंग अंक क्या हैं? याद रखें, UP Board 2026 की परीक्षाओं में 'Pass' होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

Apr 23, 2026, 10:49 IST यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: मार्कशीट में 16 नए बदलाव और हाईटेक सुरक्षा फीचर्स फर्जी मार्कशीट और धोखाधड़ी रोकने के लिए इस बार UPMSP ने बड़ा कदम उठाया है। 2026 की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में करीब 16 नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें कुछ फीचर्स सीधे दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को जांचने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। साथ ही, 10वीं और 12वीं रिजल्ट को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसमें कॉपियों के नंबर मैन्युअल और डिजिटल दोनों तरीके से अपलोड किए गए, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे और छात्रों को उनकी मेहनत का सही परिणाम मिल सके।

Apr 23, 2026, 10:45 IST यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2026 की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in: यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) का आधिकारिक पोर्टल है।

upresults.nic.in: यह परिणामों के लिए समर्पित एक पोर्टल है, जिसका उपयोग अक्सर UP बोर्ड के परिणामों की घोषणा के लिए किया जाता है।

Apr 23, 2026, 10:41 IST UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: टॉपर्स की लिस्ट, कुल पास प्रतिशत और जिलावार प्रदर्शन UP Board 10th रिजल्ट के साथ यूपी बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट, कुल पास प्रतिशत और जिलावार प्रदर्शन के आंकड़े भी जारी करेगा। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लड़कियां पास प्रतिशत में लड़कों से आगे रहती हैं। उम्मीद है कि 2026 में भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। साथ ही, यह भी पता चलेगा कि पढ़ाई में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में सबसे आगे रहा।

Apr 23, 2026, 10:38 IST UP HighSchool result 2026 link: कहां चेक करें? upmsp result 10th: UP बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10) के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्र कई तरीकों से अपने नतीजे देख सकते हैं। नतीजे इन आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे: upresults.nic.in, upmsp.edu.in, results.digilocker.edu.in, और results.upmsp.edu.in।

Apr 23, 2026, 10:32 IST यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: ऑरिजनल मार्कशीट कब मिलेगी? यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्रों को तुरंत ऑनलाइन डिजिटल मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाती है। हालांकि, यह केवल प्रोविजनल (अस्थायी) मार्कशीट होती है। ऑरिजनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से दिए जाते हैं। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के 20 से 25 दिनों के भीतर स्कूलों में मार्कशीट पहुंच जाती है। इसके बाद छात्र अपने स्कूल जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

Apr 23, 2026, 10:30 IST यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: SMS, वेबसाइट और DigiLocker से ऐसे देखें परिणाम यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए इस बार छात्रों को कई आसान विकल्प दिए गए हैं, ताकि किसी भी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। UPMSP आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker के अलावा, बोर्ड ने SMS सुविधा भी शुरू की है। खासकर जिन छात्रों को इंटरनेट की दिक्कत होती है, वे “UP10” लिखकर अपना रोल नंबर 56263 पर भेजकर भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं।

Apr 23, 2026, 10:16 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव: यूपी बोर्ड ने इस बार दिखाई रिकॉर्ड स्पीड यूपी बोर्ड १०थ रिजल्ट २०२६: इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं और कॉपियों की जांच में बेहद तेज़ी दिखाई है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इसके तुरंत बाद 18 मार्च से 4 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया। इतनी जल्दी चेकिंग करना आसान नहीं था। इसके लिए बोर्ड ने करीब 1.53 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, जिनमें 83,800 से अधिक एग्जामिनर शामिल थे। इसी तेज़ काम का नतीजा है कि इस बार रिजल्ट पिछले साल (25 अप्रैल) के मुकाबले पहले जारी किया जा रहा है।

Apr 23, 2026, 10:10 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव: ग्रेस मार्क्स से मिल सकता है छात्रों को फायदा यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इस बार ग्रेस मार्क्स का लाभ कई छात्रों को मिल सकता है, खासकर उन विद्यार्थियों को जो एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स से थोड़े पीछे रह गए हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, सीमित अंकों की कमी होने पर छात्रों को ग्रेस देकर पास किया जा सकता है, जिससे उनका एक साल खराब होने से बच सकता है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स उनके भविष्य को नई दिशा देने में मददगार साबित होंगे।

Apr 23, 2026, 09:59 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव: छात्र हो जाए Ready, कुछ घंटों के बाद परिणाम होगा घोषित यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छात्र तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ ही घंटों में 10वीं का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थी अपने रोल नंबर और जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी देरी के अपना स्कोर चेक कर सकें।

Apr 23, 2026, 09:56 IST UP Board 10th Result 2026: पिछले वर्ष का पास प्रतिशत पिछले साल (2025) में कक्षा 10 का पास प्रतिशत 90.11% था। 2024 में कक्षा 10 और कक्षा 12 का पास प्रतिशत क्रमशः 89.55% और 84.60% रहा। UP बोर्ड की परीक्षाओं में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

Apr 23, 2026, 09:50 IST UP Board 10th Result 2026 Live: 4 बजे शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। इस दौरान बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें बोर्ड सचिव भी शामिल होंगे, परिणामों के आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होते ही छात्रों के लिए परिणाम लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा, जिससे वे तुरंत अपने परिणाम देख सकेंगे।

Apr 23, 2026, 09:47 IST UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: छात्र अपना रोल नंबर भूल गए तो ऐसे करें रिकवर अगर कोई छात्र अपना हाईस्कूल परीक्षा का रोल नंबर भूल जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देख सकता है, क्योंकि उसमें सारी जरूरी जानकारी होती है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है, तो अपने स्कूल से संपर्क करें, जहां से रोल नंबर मिल सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट के समय आधिकारिक वेबसाइट पर भी नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि डालकर रोल नंबर खोजने की सुविधा मिल सकती है।

Apr 23, 2026, 09:16 IST UP Board 10th Result 2026 Live: क्या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके नतीजे देखना सुरक्षित है? हाँ, अगर आप आधिकारिक DigiLocker या UMANG ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इन प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी सीधे सरकारी सर्वर से ली जाती है, इसलिए गलत जानकारी मिलने का कोई जोखिम नहीं होता।

Apr 23, 2026, 09:12 IST UP Board 10th Result 2026 Live: फेल होने पर क्या करें छात्र? UP Board 10th Result 2026: अगर किसी छात्र का रिजल्ट फेल आता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र 1वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक और मौका पाकर विषय पास कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी कॉपी की री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि अंक गलत दिए गए हैं।

Apr 23, 2026, 09:10 IST UP Board 10th Result 2026 Live: अपनी मार्कशीट की ये जानकारी वेरिफाई करें UP Board 10th Result: एक बार जब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें, तो सिर्फ़ अंकों को ही न देखें। UPMSP की मार्कशीट एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में एडमिशन और पहचान के लिए किया जाता है। नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से दोबारा चेक करें: निजी जानकारी: पक्का करें कि आपके नाम, पिता के नाम और माता के नाम की स्पेलिंग ठीक वैसी ही हो, जैसी आपके स्कूल के रिकॉर्ड में लिखी है। पहचान: अपना रोल नंबर और स्कूल कोड जाँचें। शैक्षणिक अंक: हर विषय के अंक और कुल प्राप्त अंक जाँचें। अंतिम रिजल्ट की स्थिति: अपनी डिवीज़न (पहली, दूसरी, तीसरी) और रिजल्ट की स्थिति (पास, फेल या कम्पार्टमेंट) देखें।

Apr 23, 2026, 09:08 IST UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने का सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका क्या है? जागरण जोश पर UP Board 10th रिजल्ट 2026 चेक करना एक तेज़ और सुरक्षित तरीका है। यहां छात्र आसानी से अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Apr 23, 2026, 09:05 IST UP Board 10th Result 2026: अगर वेबसाइट क्रैश हो, तो कहां चेक करें परिणाम? UP Board 10th Result 2026: अगर ज़्यादा ट्रैफिक के कारण ऑफिशियल वेबसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं, तो छात्र घबराएं नही आप UP Board 10वीं रिजल्ट 2026 को दूसरे तरीकों से देख सकते हैं, जैसे कि Jagran Josh रिजल्ट पेज, SMS सर्विस और DigiLocker. ये विकल्प ज़्यादा ट्रैफिक वाले समय में रिजल्ट तक तेज़ी से और भरोसेमंद तरीके से पहुँचने में मदद करते हैं।

Apr 23, 2026, 09:03 IST UP Board 10th Result 2026: रिजल्ट अपडेट पाने के लिए Jagran Josh पर रजिस्टर करें UP Board 10th Result 2026 से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट और परिणाम की जानकारी पाने के लिए छात्र Jagran Josh पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10th रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे छात्र आसानी से अपना परिणाम समय पर चेक कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो तुरंत और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

Apr 23, 2026, 09:02 IST UP Board 10th Result 2026: क्या परिणाम को बिना इंटरनेट के चेक किया जा सकता है? हाँ, अगर किसी छात्र के पास इंटरनेट नहीं है, तो वह SMS के जरिए अपना 10वीं का रिजल्ट देख सकता है। इसके लिए उसे तय फॉर्मेट में अपना रोल नंबर भेजना होता है। कुछ ही समय में रिजल्ट मोबाइल पर मिल जाता है। यह सुविधा खासकर गांव के छात्रों के लिए बहुत मददगार होती है।

Apr 23, 2026, 08:59 IST 10th UP Board Result 2026 Live: पिछले वर्ष के टॉपर्स के नाम और अंक 2025 में यूपी 10वीं के टॉपर्स के नाम और अंक नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। 1st Rank: यश प्रताप सिंह – 97.83% (जालौन)

यश प्रताप सिंह – 97.83% (जालौन) 2nd Rank: अंशी – 97.67% (इटावा)

अंशी – 97.67% (इटावा) 2nd Rank: अभिषेक यादव – 97.67% (बाराबंकी)

अभिषेक यादव – 97.67% (बाराबंकी) 3rd Rank: ऋतु गर्ग – 97.50% (मुरादाबाद)

ऋतु गर्ग – 97.50% (मुरादाबाद) 3rd Rank: अर्पित वर्मा – 97.50% (सीतापुर)

अर्पित वर्मा – 97.50% (सीतापुर) 3rd Rank: सिमरन गुप्ता – 97.50% (जालौन)

Apr 23, 2026, 08:46 IST UP Board 10th result 2026 Live: कब होगी कम्पार्टमेंट परीक्षा UP Board 10th, 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद जिन छात्रों के एक या दो विषयों में अंक कम होंगे, उनके लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा (Compartment Examination) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के 1–2 महीने बाद, यानी जुलाई 2026 के आसपास होने की संभावना रहती है। कम्पार्टमेंट परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को एक और मौका देना होता है ताकि वे पास होकर आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। परीक्षा की सही तारीखें यूपी बोर्ड द्वारा आधिकारिक नोटिस में जारी की जाएंगी।

Apr 23, 2026, 08:44 IST UP Board Result 2026 Live: आज खत्म होगा लगभग 27 लाख छात्रों का इंतजार UP Board 10th result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) दसवीं के परिणाम 23 अप्रैल 2026 को घोषित किए जाएंगे। पिछले साल बोर्ड ने ये नतीजे 25 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे जारी किए थे। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र जागरण जोश की वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

Apr 23, 2026, 08:36 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 के लिंक हैं - upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in।

Apr 23, 2026, 08:26 IST UP high school result 2026 Live: पिछले वर्षों में UP बोर्ड के नतीजे कब जारी किए गए थे? 2025: 25 अप्रैल 2025

25 अप्रैल 2025 2024: 20 अप्रैल 2024

20 अप्रैल 2024 2023: 25 अप्रैल 2023

25 अप्रैल 2023 2022: 18 जून 2022

Apr 23, 2026, 08:23 IST UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 लाइव: upmsp.edu.in से UPMSP हाईस्कूल की मार्कशीट PDF कैसे डाउनलोड करें? UPMSP 10वीं और 12वीं की मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को upmsp.edu.in पर UP Board Class 10 result लिंक पर क्लिक करना होगा। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स - रोल नंबर डालें। UPMSP 10वीं की मार्कशीट PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी; इसे सेव करें और इसका प्रिंट आउट ले लें।

Apr 23, 2026, 08:21 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव: कितने केंद्रो पर हुई थी परीक्षा? प्रयागराज की ओर से इस वर्ष यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए कुल 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये सैद्धांतिक परीक्षाएं (Theoretical Examinations) 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक दो पालियों में सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

Apr 23, 2026, 08:18 IST UPMSP Result 10th: रिचेकिंग के लिए देना होगा ऑनलाइन शुल्क UPMSP Result 10th: UP बोर्ड आज शाम 4 बजे नतीजे जारी कर रहा है। हाईस्कूल नतीजों की घोषणा के बाद, जो छात्र यह महसूस करते हैं कि उनका प्रदर्शन उन्हें मिले अंकों से बेहतर था, वे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं; बशर्ते वे प्रति विषय निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। आवेदन जमा होने के बाद, बोर्ड कुछ ही दिनों के भीतर संशोधित नतीजे जारी कर देता है।

Apr 23, 2026, 08:14 IST 10th result 2026 up board: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं का परिणाम कैसे चेक करें? Step 1: ऑफिशियल वेबसाइट्स — upmsp.edu.in, Jagran Josh या results.digilocker.gov.in पर जाएं। Step 2: हाई स्कूल रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें। Step 3: रोल नंबर और जन्म तिथि सहित लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालें। Step 4: सबमिट करें और UP बोर्ड रिजल्ट 2026 की मार्कशीट देखें।

Apr 23, 2026, 08:01 IST upresults.nic.in result: फरवरी और मार्च के बीच 10वीं की परीक्षाएं आयोजित हुई upresults.nic.in result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 के बीच कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित कीं, और इस पूरी प्रक्रिया को तीन सप्ताह के भीतर संपन्न कर लिया।

Apr 23, 2026, 08:00 IST UP Board 10th Result 2026 Live: छात्र Admit Card रखें तैयार यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी होने वाला है, इसलिए छात्रों को अपना एडमिट कार्ड तैयार रखना चाहिए। रिजल्ट चेक करने के लिए Roll Number की जरूरत होती है, जो Admit Card पर दिया होता है। छात्र अपना परिणाम यूपी बोर्ड की Official Website or DigiLocker के जरिए आसानी से देख सकते हैं।

Apr 23, 2026, 07:57 IST 10th UP Board Result: Up board result 2026 kaise check kare सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट्स - upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in पर जाएं।

UPMSP 10वीं की मार्कशीट PDF लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन के लिए ज़रूरी जानकारी के तौर पर अपना रोल नंबर और जन्म की तारीख डालें।

UPMSP 10वीं की मार्कशीट PDF स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।

UP 10वीं मार्कशीट PDF को सेव करें और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें।

Apr 23, 2026, 07:51 IST UP Board Result 2026 10th: आज डिजिलॉकर से डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट UP Board Result 2026 10th: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से डिजिलॉकर (DigiLocker) के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने मोबाइल नंबर या अकाउंट से लॉगिन करना होगा और शिक्षा सेक्शन में जाकर यूपी बोर्ड रिजल्ट विकल्प चुनना होगा। वहां रोल नंबर दर्ज करते ही मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

Apr 23, 2026, 07:49 IST UP Board 10th रिजल्ट 2026 लाइव: कक्षा 10 का परिणाम आने के बाद क्या करें? UP Board 10th रिजल्ट 2026 लाइव: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद, छात्रों को प्रोविज़नल मार्कशीट का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए और उसे तत्काल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। दसवीं का ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित की जाएगी। छात्रों को सभी विवरणों को वेरिफ़ाई भी करना चाहिए और अगले शैक्षणिक चरणों, जैसे कि कक्षा 11 में प्रवेश या कॉलेज के लिए आवेदन, की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए।

Apr 23, 2026, 07:44 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब निकलेगा यूपी बोर्ड 10वीं सरकारी रिजल्ट 2026: UP बोर्ड ने पुष्टि की है कि कक्षा 10वीं के नतीजे आज, 23 अप्रैल 2026 को शाम 4:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किए जाएंगे।

Apr 23, 2026, 07:37 IST UP board 10th result 2026: UMANG App से यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें? आप Play Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।

अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करें।

सर्च बार में ‘UP Board’ टाइप करें।

इसके बाद, 'UP 10th Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर डालें।

'Submit' पर क्लिक करें, और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

Apr 23, 2026, 07:28 IST UP Board 10th Result 2026 check Kaise Kare: यूपी बोर्ड 10वीं पासिंग मार्क्स क्या हैं? UP बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, प्रयागराज मुख्यालय से परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। UP बोर्ड कक्षा 10 के 2026 के परिणामों में उत्तीर्ण होने के लिए, छात्रों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। छात्र upresults.nic.in के माध्यम से भी अपने परिणाम देख सकेंगे। UP बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए 52 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था।

Apr 23, 2026, 07:26 IST UP board 10th result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट Link शाम 4 बजे upresults.nic.in up board result 10th: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट लिंक आज शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय से जारी किया जाएगा। इन परीक्षाओं में शामिल हुए 52 लाख से अधिक छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स upmspresults.nic.in , results.digilocker.gov.in और upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Apr 23, 2026, 07:23 IST UP Board Result 2026 Today Live: आज घोषित होगा UPMSP 10वीं 12वीं का रिजल्ट, कैसे करें मार्कशीट डाउनलोड? up board ka result: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट Link आज, 23 अप्रैल को शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय से जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल 52 लाख से अधिक छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स upmspresults.nic.in, results.digilocker.gov.in और upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं।

Apr 23, 2026, 07:15 IST UP Board 10th Result 2026 Live: 10वीं का रिजल्ट कब आएगा 2026 में? यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा: UP बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 23 अप्रैल 2026 को जारी होने के लिए तैयार है। लिंक शाम 4 बजे एक्टिव कर दिया जाएगा। UP Highschool रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे।

Apr 23, 2026, 07:08 IST up board result 2026 class 10: रोल नंबर से कैसे देखें यूपी रिजल्ट UP Board Sarkari Result: छात्र UP बोर्ड रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रोल नंबर की मदद से देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में, कक्षा 10 या 12 के लिए सही रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना, एडमिट कार्ड पर लिखा रोल नंबर डालना और जानकारी सबमिट करना शामिल है। इसके बाद, हाईस्कूल, इंटर का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

Apr 23, 2026, 07:05 IST UP बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट 2026 लिंक UP board 10th Result 2026 link: छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर अपने UPMSP हाईस्कूल का रिजल्ट देख सकते हैं। upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

upmsp.edu.in

results.digilocker.edu.in

Umang App

Apr 23, 2026, 07:03 IST UP Board Result 2026 10th: UP board ka result kab aa raha hai? up board result 2026 class 10, 12: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 आज 4 बजे जारी किया जाएगा। यूपी हाईस्कूल का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से चेक कर सकेंगे।

Apr 23, 2026, 06:58 IST यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा: Marksheet पर उल्लिखित विवरण यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा: UP बोर्ड कक्षा 10 मार्कशीट 2026 पर दी गई जानकारियों की लिस्ट इस प्रकार है: बोर्ड का नाम, परिणाम का नाम, छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, UP बोर्ड 10वीं का रोल नंबर, जिले का नाम, विषयों के नाम और कोड, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, ग्रेड, पास होने की स्थिति (पास/फेल)।

Apr 23, 2026, 06:56 IST UP बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव: कक्षा 10 ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? UP बोर्ड सरकारी रिजल्ट 2026: छात्र नीचे क्लास 10 का ग्रेडिंग सिस्टम जान सकते हैं। 91–100 अंक: A1 (10 पॉइंट्स)

A1 (10 पॉइंट्स) 81–90 अंक: A2 (9 पॉइंट्स)

A2 (9 पॉइंट्स) 71–80 अंक: B1 (8 पॉइंट्स)

B1 (8 पॉइंट्स) 61–70 अंक: B2 (7 पॉइंट्स)

B2 (7 पॉइंट्स) 51–60 अंक: C1 (6 पॉइंट्स)

C1 (6 पॉइंट्स) 41–50 अंक: C2 (5 पॉइंट्स)

C2 (5 पॉइंट्स) 33–40 अंक: D (4 पॉइंट्स) – पासिंग ग्रेड 33 अंक या उससे अधिक लाना पास होने के लिए जरूरी है।

Apr 23, 2026, 06:39 IST UP BOARD 10TH RESULT 2026: OFFICIL TWEET

Apr 23, 2026, 06:25 IST UP बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव: परिणाम चेक करने के वैकल्पिक तरीके UPMSP Result: अगर भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइटें क्रैश हो जाती हैं, तो छात्र Jagran Josh, SMS सेवाओं और DigiLocker जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना UP Board Result 2026 देख सकते हैं। ये विकल्प, ज़्यादा ट्रैफिक वाले समय में भी, बिना किसी रुकावट के रिज़ल्ट तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

Apr 23, 2026, 06:12 IST यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट रोल नंबर कैसे देखें? छात्र यूपी बोर्ड कक्षा 10 (हाई स्कूल) का रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए एडमिट कार्ड पर अंकित 10 अंकों का रोल नंबर आवश्यक है।

Apr 23, 2026, 06:10 IST यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव: आज जारी होगा, UPMSP कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट, लिंक यहां यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव: 52 लाख से ज़्यादा छात्रों का इंतज़ार अब लगभग खत्म होने वाला है! उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे 23 अप्रैल, 2026 को शाम 4 बजे घोषित किए जाएँगे। इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है; बोर्ड के अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in जैसे आधिकारिक पोर्टल्स पर अपने स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

Apr 23, 2026, 06:08 IST UP Board 10th Result 2026 Live: परिणाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रिजल्ट की तारीख: 23 अप्रैल 2026

समय: शाम 4:00 बजे

स्थान: प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय

Apr 23, 2026, 06:07 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें (How to Check UP Board Result 2026) UP Board 10th 12th Result Link:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) परीक्षा परिणाम आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4:00 बजे जारी किए जाएंगे। परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in upresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके परिणाम देख सकते हैं। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर लिंक चुनें: "High School (10th) Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

अपना विवरण भरें: अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण (जैसे स्कूल कोड) दर्ज करें।

फिर सबमिट और डाउनलोड: 'Submit' बटन पर क्लिक करें और परिणाम देखें और इसका प्रिंटआउट ले लें।

Apr 23, 2026, 05:52 IST UP Board 10th Result: यूपी बोर्ड 10वी रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें? UPMSP Result: छात्रों के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए आसान स्टेप्स स्टेप 1: सबसे पहले आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। स्टेप 2: होमपेज पर जाकर UP Board High School Result 2026 (10th) लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अब एडमिट पर लिखा अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें। स्टेप 4: आपका यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्टेप 5: अब अपनी मार्कशीट देखें, डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें।

Apr 23, 2026, 05:47 IST UP Board 10th Result 2026 Live: upmsp.edu.in पर मिलेगा यूपी दसवीं का परिणाम UP High School Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा। छात्र रोल नंबर की मदद से अपना स्कोर ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे।

Apr 23, 2026, 05:40 IST UP Board 10th Result Live: परिणामों को चेक करने के लिए रोल नंबर जरूरी UP Board 10th Result बढ़ती घबराहट के बीच छात्रों के लिए सबसे जरूरी चीज उनका रोल नंबर है। जो उनके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। बिना रोल नंबर के 10वीं का रिजल्ट नहीं देखा जा सकता। अगर यह खो जाए तो रिजल्ट देखने में देरी हो सकती है। इसलिए बिना किसी परेशानी के रिजल्ट चेक करने के लिए शाम 4 बजे से पहले अपना एडमिट कार्ड जरूर तैयार रखें।

Apr 23, 2026, 05:34 IST UP Board 10th Result 2026 Live: कितने बजे परिणाम का लिंक होगा एक्टिव UP Board 10th Result: 10वीं का रिजल्ट का लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद शाम 4 बजे एक्टिव किया जाएगा। छात्र इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

Apr 23, 2026, 05:30 IST UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले वर्षों के यूपी बोर्ड दसवीं रिजल्ट के आंकड़े छात्र नीचे दी तालिका में यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट के आंकड़े देख सकते हैं। वर्ष उपस्थित छात्र कुल पास % लड़कियों का पास % लड़कों का पास % 2025 25,45,815 90.1% 93.87% 86.66% 2024 27,49,364 89.55% 93.34% 86.64% 2023 28,63,621 89.78% 93.34% 86.64% 2022 27,20,734 88.18% 91.69% 85.25% 2021 29,82,055 99.53% 99.55% 99.52% 2020 27,72,656 83% 87.29% 79.88% 2019 30,28,767 80.06% 76.66% 83.98% 2018 36,55,691 75.16% 78.8% 72.3%

Apr 23, 2026, 05:29 IST UP Board 10th Result 2026 Live: ऑनलाइन क्लास 10 यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के तरीके जैसे ही बोर्ड द्वारा UP Board Result 2026 Class 10 जारी किया जाएगा, छात्र निम्न में से कोई एक तरीके का उपयोग करते हुए अपने मार्कशीट को चेक कर सकते हैं: बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in

एसएमएस द्वारा

DigiLocker ऐप और वेबसाइट (results.digilocker.gov.in) पर

UMANG ऐप पर

जागरण जोश

Apr 23, 2026, 05:11 IST UP Board Class 10th Result Live: 16 सुरक्षा विशेषताओं वाली सुरक्षित मार्कशीट होगी जारी फ्रॉड रोकने के लिए इस साल यूपी बोर्ड मार्कशीट में लगभग 16 सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ फीचर्स आसानी से दिखते हैं, जबकि कुछ को जांचने के लिए खास टूल्स की जरूरत होती है। इससे मार्कशीट की असलियत सुनिश्चित होती है, फर्जी मार्कशीट की समस्या कम होती है और सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है।

Apr 23, 2026, 04:11 IST UP Board 10th Result 2026 Live: शिक्षा मंत्री और बोर्ड सचिव नतीजों की घोषणा करेंगे UP बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के वर्ष 2026 के नतीजे आज 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और बोर्ड सचिव की अगुवाई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाएंगे। अपनी स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) एक औपचारिक ब्रीफिंग में परिणामों को जारी करेगा। घोषणा के बाद, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर परिणामों के सीधे लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके अपने अंक देख सकेंगे।

Apr 23, 2026, 03:02 IST UP Board Result 2026 Live: शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस UP बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए घोषित होगा। इस कार्यक्रम में बोर्ड सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। घोषणा के तुरंत बाद ही नतीजों का लिंक लाइव हो जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर अपने पास तैयार रखें, ताकि लिंक एक्टिवेट होने पर उन्हें आखिरी समय में किसी भी तरह की घबराहट या परेशानी का सामना न करना पड़े।

Apr 23, 2026, 02:03 IST UP Board Class 10th Result Live: क्या DigiLocker की मार्कशीट आधिकारिक उपयोग के लिए मान्य है? जो छात्र DigiLocker के ज़रिए अपने 10वीं और 12वीं के नतीजे देखेंगे, उन्हें डिजिटली वेरिफाइड मार्कशीट मिलेंगी; ये मार्कशीट एडमिशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आधिकारिक तौर पर मान्य होंगी। इससे फिजिकल कॉपी की तत्काल ज़रूरत कम हो जाती है और एकेडमिक रिकॉर्ड तक सुरक्षित और कभी भी पहुँच सुनिश्चित होती है।

Apr 23, 2026, 01:08 IST UP Board 10th Result 2026 Live: मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए? एक बार 10वीं परिणाम डाउनलोड हो जाने पर, छात्रों को नाम, रोल नंबर, विषय-वार अंक और कुल प्रतिशत जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। किसी भी विसंगति की सूचना तत्काल संबंधित स्कूल अधिकारियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भविष्य में होने वाले दाखिलों और दस्तावेज़ीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

Apr 22, 2026, 23:11 IST UP Board Class 10th Result Live: बिना किसी परेशानी के कहां देखें परिणाम रिजल्ट के समय कई बार छात्रों को फर्जी लिंक और नकली वेबसाइटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केवल छात्रों को आधिकारिक पोर्टल और जागरण जोश की वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए। रिजल्ट से पहले सही वेबसाइटों की जानकारी तैयार रखना किसी भी भ्रम और गलत जानकारी से बचने में मदद करता है।

Apr 22, 2026, 22:33 IST UP Board 10th Result Live: डिजिलॉकर पर जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का परिणाम 📢 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश 2026 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट जल्द जारी होंगे!

दिनांक: 23.04.2026

समय: शाम 4 बजे अपना रिजल्ट आसानी से देखें:

🔗 http://results.digilocker.gov.in

सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं!

Apr 22, 2026, 22:01 IST UP Board 10th Result Live: DigiLocker होस्ट करेगा वेरिफाइड डिजिटल मार्कशीट UP बोर्ड कक्षा 10 के नतीजे 2026 घोषित होने के बाद, छात्र DigiLocker के ज़रिए अपनी डिजिटली वेरिफाइड मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। यह सुविधा छात्रों को उनके आधिकारिक शैक्षणिक रिकॉर्ड तक सुरक्षित पहुंच देती है। इससे वे बिना स्कूल से फिजिकल कॉपी लिए एडमिशन और अन्य जरूरी काम आसानी से कर सकते हैं।

Apr 22, 2026, 21:29 IST UP Board 10th Result 2026 Live: भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइटें हो सकती है क्रैश UP Board Class 10th Result: यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की उम्मीद है, जिससे आधिकारिक वेबसाइटों पर देरी या अस्थायी धीमापन आ सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और सर्वर ओवरलोड की समस्याओं से बचने के लिए बार-बार पेज रिफ्रेश न करें।

Apr 22, 2026, 20:50 IST UP Board 10th Result: अगर आपके कम नंबर आए है तो क्या कर सकते हैं? कम अंक आने पर छात्रों के पास स्क्रूटनी, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा जैसे विकल्प होते हैं। इनसे वे अपने नंबर सुधार सकते हैं। साथ ही, वे आगे की पढ़ाई जारी रखकर अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं।

Apr 22, 2026, 20:20 IST अगर 10th 12th मार्कशीट में कोई गलती होने पर क्या करें? अगर मार्कशीट में नाम, अंक या अन्य कोई गलती दिखे तो तुरंत स्कूल से संपर्क करें। छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। समय पर सुधार कराना जरूरी है, ताकि आगे परेशानी न हो।

Apr 22, 2026, 20:07 IST UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वी का रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन डिटेल्स क्या है? UP Board Result 2026 देखने के लिए छात्रों को अपना 9 अंकों का रोल नंबर जरूरी होता है, जो एडमिट कार्ड में दिया रहता है। कभी-कभी स्कूल कोड भी पूछा जा सकता है, इसलिए रिजल्ट से पहले एडमिट कार्ड पास रखें।

Apr 22, 2026, 19:42 IST UP Board Result 2026 Live: छात्र नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी से रहें सावधान UPMSP Result: यूपी बोर्ड ने चेतावनी दी है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के समय ठग नंबर बढ़ाने के नाम पर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वे खुद को बोर्ड का अधिकारी बताकर पैसे मांगते हैं, लेकिन UPMSP बोर्ड कभी भी आपसे सीधे संपर्क नहीं करता। ऐसे किसी भी ऑफर पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

Apr 22, 2026, 18:59 IST 10th UP Board Result: जागरण जोश पर मिलेगा रिजल्ट लिंक UP Board 10th Result: नतीजे जागरण जोश पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा। आधिकारिक पोर्टल के अलावा, छात्र 'https://www.jagranjosh.com/results' पोर्टल पर 'Board Result' सेक्शन में अपना रोल नंबर डालकर अपनी 10वीं कक्षा के नतीजे देख सकते हैं।

Apr 22, 2026, 18:56 IST यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2026 लाइव: दसवीं का रिजल्ट कैसे चेक करें? सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर "UP Board Class 10/12 Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

छात्र अपना रोल नंबर और स्कूल कोड (यदि आवश्यक हो) दर्ज करें।

फिर 'Submit' पर क्लिक करें और परिणाम देखें।

भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

Apr 22, 2026, 18:54 IST UPMSP Class 10th Result 2026 Live: रिजल्ट चेक करने के लिए अन्य विकल्प: DigiLocker: आप digilocker.gov.in पर जाकर 'UPMSP' अनुभाग में कक्षा 10वीं को चुनें।

SMS: अपने मोबाइल से 56263 पर UP10 <रोल नंबर> भेजकर भी रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है।

Apr 22, 2026, 18:52 IST up board result 2026 kab aayega? UPMSP Result: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा करेगा, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव हो जाएगा।

Apr 22, 2026, 18:51 IST UP Board 10th Result 2026 Live: परिणाम के साथ टॉपर लिस्ट भी होगी जारी up board result 2026 kab aayega: बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले और राज्य स्तर के टॉपर्स के नाम, अंक और रैंक की जानकारी भी साझा करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करने के साथ-साथ टॉपर लिस्ट भी देख सकेंगे।

Apr 22, 2026, 18:48 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट कक्षा 10वीं की मार्कशीट में होगा खास मोनोग्राम UP Board ka Result Kab aayega: यूपी बोर्ड दसवीं का रिजल्ट कल शाम 4 बजे जारी होगा। इस बार 10वीं की मार्कशीट A-4 साइज में मिलेगी, जो मार्कशीट पहले से मार्कशीट से बड़ी होगी। मार्कशीट में नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं—मोनोग्राम धूप में लाल दिखेगा और छांव में रंग बदल जाएगा। इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा, साथ ही यह आसानी से फटेगी या गलेगी नहीं और इसकी फोटोकॉपी भी नहीं हो सकेगी।

Apr 22, 2026, 18:45 IST UP Board 10th Result 2026 Live: जानें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 पासिंग क्राइटेरिया और कंपार्टमेंट नियम यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर में पास होने के लिए हर विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक जरूरी हैं। 2 से ज्यादा विषयों में फेल होने पर प्रमोशन नहीं मिलता। एक या दो विषयों में कम अंक आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलता है, जो जून 2026 में हो सकती है।

Apr 22, 2026, 18:29 IST upmsp रिजल्ट 2026: अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो क्या करें जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर खो गया है, वे अपना ऑफिशियल एडमिट कार्ड चेक करके उसे वापस पा सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो उन्हें रिकॉर्ड के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आखिरी ऑप्शन के तौर पर, UPMSP ऑफिशियल पोर्टल (upmsp.edu.in) स्टूडेंट के नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके, खासकर रिजल्ट के समय, एक टेम्पररी ऑनलाइन सर्च दे सकता है।

Apr 22, 2026, 17:47 IST UP Board 10th result live: डिजिलॉकर पर मिलेगी डिजिटल मार्कशीट UP Board 10th Result Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को डिजिटल मार्कशीट DigiLocker पर भी मिलेगी।

Apr 22, 2026, 17:05 IST www.upmsp.edu.in 2026 Live: यूपी बोर्ड 10th, 12th रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट up board 2026 ka result kab aaega: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

results.digilocker.gov.in

Apr 22, 2026, 16:23 IST UP board result date 2026 Live: शाम 4 बजे शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस UP board result date 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम 4 बजे आयोजित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड के नतीजों की औपचारिक घोषणा होते ही UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक Active कर दिया जाएगा। UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र इस लिंक पर क्लिक करके आसानी से Roll no से अपना परिणाम देख सकेंगे।

Apr 22, 2026, 16:19 IST यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 Live: upmsp.edu.in पर रोल नंबर से ऐसे करें चेक up board result 2026 kab aayega: छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रोल नंबर दर्ज करके 10वीं का परिणाम चेक कर सकेंगे।

Apr 22, 2026, 15:28 IST UP Board 10th Result 2026 Live: कल शिक्षा मंत्री और बोर्ड सचिल जारी करेंगे रिजल्ट UP Board 10th Result: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और बोर्ड सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। हाईस्कूल और इंटर के नतीजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होंगे। हर साल की तरह इस बार भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) 10वीं और 12वीं का परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि हो सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर लिंक एक्टिव हो जाएगा, जहां छात्र रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

Apr 22, 2026, 15:24 IST UP Board 10th 12th Result 2026 Live: 50 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड में शामिल UP Board 10th 12th Result 2026: इस साल 2026 में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जहां हाईस्कूल में 27,50,945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14,38682 छात्र और 13,12263 छात्राएं रहीं। वहीं, इंटरमीडिएट में 24,79 352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

Apr 22, 2026, 15:02 IST UP Board 10th 12th Result 2026 Live: इस साल 16 सुरक्षा फीचर से तैयार है मार्कशीट UP Board Result 2026: इस बार यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की मार्कशीट में लगभग 16 तरह के सुरक्षा फीचर शामिल किए गए हैं। जिनमें से कुछ फीचर ऐसे होंगे जिन्हें आप ऐसे ही देख सकेंगे, जबकि कुछ को पहचानने के लिए विशेष उपकरणों जैसे यूवी किरणों या लेंस की आवश्यकता होगी। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य मार्कशीट की प्रमाणिकता को मजबूत करना है और फर्जीवाड़े को खत्म करने का है।

Apr 22, 2026, 14:56 IST क्या यूपी बोर्ड का रिजल्ट 2026 में घोषित हुआ है? यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होगा। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र अपने रोल नंबर और लॉगिन विवरण तैयार रखें।

Apr 22, 2026, 14:40 IST UP Board 10th 12th Result 2026 Live: 52 लाख विद्यार्थियों का जारी होगा रिजल्ट UP Board Sarkari Result 2026: यूपी बोर्ड के अनुसार, इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 52,30,297 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, यानी करीब 52 लाख छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) के 27,50,945 छात्र शामिल हैं, जिनमें 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं हैं। वहीं कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) में कुल 24,79,352 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राएं शामिल हैं।

Apr 22, 2026, 14:27 IST यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026: डिजिटल मार्कशीट में क्या क्या जानकारी होगी? यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की मार्कशीड में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होंगे जिन्हें छात्रों को जरूर चेक करना चाहिए- छात्र का पूरी नाम

छात्र की जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

प्राप्त अंक

कुल अंक

पासिंग स्टेटस

स्कूल का नाम

छात्र का रोल नंबर

पासिंग डिविजन

Apr 22, 2026, 14:15 IST Digilocker up board result 2026: डिजिलॉकर पर मिलेगी यूपी बोर्ड रिजल्ट की डिजिटल मार्कशीट UP Board result kab aa raha hai: DigiLocker से यूपी बोर्ड 10वीं–12वीं मार्कशीट देखने का आसान तरीका यहां देखें। छात्र सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं।

पर जाएं। होम पेज पर “Class X Marksheet 2026” या “Class XII Marksheet 2026” लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद UP Board के विकल्प को चुनें।

के विकल्प को चुनें। अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की मदद से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन की जानकारी सुरक्षित रखें।

रिजल्ट जारी होने पर यहीं से अपनी मार्कशीट आसानी से देख सकते हैं।

Apr 22, 2026, 14:05 IST UP Board 10th Result Live: उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन digilocker up board result 2026: उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा बोर्ड सचिव द्वारा की जाएगी।

Apr 22, 2026, 14:03 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट रोल नंबर से करें चेक up board ka result kab tak aaega: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 छात्र आसानी से अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट-upmsp.edu.in पर जाकर “UP Board 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें, फिर अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें। इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।

Apr 22, 2026, 13:59 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम कहां मिलेगा? UP Board 10th Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट्स के साथ स्टूडेंट्स डिजिलॉकर से भी अपना 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। यहां देखें यूपी बोर्ड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट लिस्ट- upmsp.edu.in upresult.nic.in results.upmsp.edu.in results.digilocker.gov.in

Apr 22, 2026, 13:56 IST UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल से 2 दिन पहले जारी हो रहा यूपी बोर्ड रिजल्ट UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस साल पिछले साल (2025) से 2 दिन पहले जारी हुआ है। पिछले वर्ष परिणाम 25 अप्रैल को जारी हुए थे, जबकि इस बार 23 अप्रैल को शाम 4 बजे ही जारी कर दिए जाएंगे।

Apr 22, 2026, 13:54 IST UP Board Result 2026 Live: ऑफिशियल Date एंड Time नोटिस आउट UPMSP द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाओं का परिणाम 23 अप्रैल 2026 को सायं 04:00 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद छात्र अपना परीक्षाफल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in

तथा DigiLocker (https://results.digilocker.gov.in/) पर आसानी से देख सकते हैं। यह सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी की गई है।

Apr 22, 2026, 13:51 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट लिंक कल upmsp.edu.in व Digilocker पर मिलेगा UP Board 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in और DigiLocker पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को केवल अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही, DigiLocker पर डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध रहेगी।

Apr 22, 2026, 13:34 IST UP Board 10th Result 2026 Live: कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होगा रिजल्ट, देखें नोटिस यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 नोटिस-यहां क्लिक करें

Apr 22, 2026, 12:44 IST UP Board 10th Result 2026 Live: काउंटडाउन शुरू UP board 10th results check by roll number: यूपी बोर्ड क्लास 10 एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दसवीं का रिजल्ट जारी होने को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक नोटिस के साथ तारीख और समय की घोषणा की जाएगी।

Apr 22, 2026, 12:35 IST UP Board 10th Result Live: हेल्पलाइन छात्र किसी भी समस्या या जानकारी के लिए नीचे दिए गए यूपी बोर्ड के आपातकालीन संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: शिकायत और सहायता के लिए वेबसाइट - janhit.upmsp.edu.in

हेल्पलाइन नंबर 1 - 0532-2622767

हेल्पलाइन नंबर 2 - 0522-2239006

ई - मेल सपोर्ट - upmsp@rediffmail.com

UPMSP ऑफिशियल वेबसाइट - upmsp.edu.in

Apr 22, 2026, 12:00 IST यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2026: E ग्रेड मिला तो क्या फेल माने जाएंगे? UP Board 10th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, यदि किसी विषय में E ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब है कि उस विषय में छात्र का प्रदर्शन न्यूनतम स्तर से कम है और उसे उस विषय में फेल माना जाएगा। हालांकि यदि एक या दो विषयों में E ग्रेड आता है, तो छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलता है, जिससे वह दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकता है।

Apr 22, 2026, 11:52 IST UP Board 10th Result 2026 Live: इन मोबाइल ऐप पर जारी होगा 10वीं का परिणाम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट इन मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे छात्र आसानी से अपने फोन पर ही परिणाम देख सकें। DigiLocker

UMANG

Apr 22, 2026, 11:25 IST UP Board 10th Result 2026 Live: इस साल रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलीं। कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू हुआ। इस साल कुल 54.37 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें लगभग 27.32 लाख छात्र 10वीं और 27.05 लाख छात्र 12वीं परीक्षा के लिए शामिल हुए।

Apr 22, 2026, 11:22 IST UP Board 10th Result 2026 Live: परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? यूपी 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 फीसदी अंक लाने होते है। मिनिमम अंक प्राप्त न करने पर छात्रों को फेल घोषित किया जाएगा।

Apr 22, 2026, 11:20 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के बारे में लेटेस्ट अपडेट जागरण जोश पर देखें छात्र Jagran Josh पर अपने UP Board Result 2026 के लाइव अपडेट भी देख सकते हैं, जहाँ उन्हें सीधे लिंक, रिजल्ट का विश्लेषण, टॉपर्स और स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस मिलेगी। UP Board 10th और 12th Result 2026 कब आएगा, इस बारे में सबसे तेज़ अपडेट पाने और सीधे रिजल्ट देखने के लिए इस पेज को बुकमार्क कर लें।

Apr 22, 2026, 11:15 IST UP Board 10th Result 2026 LIVE: UP Board 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 रोल नंबर के अनुसार कैसे देखें? UP Board 10th Result Kab Aayega: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट को रोल नंबर के अनुसार देखने के लिए, छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, कक्षा 10 के लिए संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा, और एडमिट कार्ड पर लिखा अपना रोल नंबर डालना होगा। विवरण सबमिट करने के बाद, रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

Apr 22, 2026, 11:02 IST UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल के 10वीं के टॉपर्स UP Board 10th Old Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 परीक्षा में यश प्रताप सिंह ने 97.83% अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर अंशी और अभिषेक कुमार यादव (97.67%) रहे। वहीं तीसरे स्थान पर रितु गर्ग, अर्पित वर्मा और सिमरन गुप्ता ने जगह बनाई।

Apr 22, 2026, 10:58 IST UP Board 10th Result 2026 Live: डिजिलॉकर रिजल्ट Soon

Apr 22, 2026, 10:54 IST UP Board Result 2026 10th LIVE: पिछले 5 वर्षों का पास प्रतिशत UP Board Result 10th: पिछले 5 वर्षों के रुझानों का विश्लेषण करते हुए, शिक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि UP बोर्ड 10वीं के परिणाम 2026 में कुल पास प्रतिशत 88% से भी अधिक—जो कि काफी प्रभावशाली है—रहने की संभावना है। 2025: 90.11%

90.11% 2024: 89.55%

89.55% 2023: 89.78%

89.78% 2022: 88.18%

88.18% 2021: 99.53% (कोविड-19 के कारण वैकल्पिक मूल्यांकन)

Apr 22, 2026, 10:25 IST UP Board 10th Result 2026 Live: कंपार्टमेंट परीक्षा कब होगी? Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान होता है। यदि कोई छात्र पासिंग मार्क्स से 1–2 अंक कम रह जाता है, तो उसे ग्रेस देकर पास किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में असफल होता है, तो वह अपना शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए बाद में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है।

Apr 22, 2026, 09:46 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं की रिजल्ट डेट और टाइम का नोटिस कब आएगा? UP Board Sarkari Result: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad आमतौर पर 10वीं रिजल्ट जारी होने से 1 या 2 दिन पहले आधिकारिक नोटिस जारी करता है। इस नोटिस में रिजल्ट की तारीख और समय की पूरी जानकारी दी जाती है।

Apr 22, 2026, 09:43 IST UP Board 10th Result 2026 Live: स्टेप मार्किंग UP Board Result: इस साल Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad ने कॉपी चेक के तरीके में सुधार करते हुए “स्टेप मार्किंग सिस्टम” लागू किया है। अब चेकिंग में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलतियों की संभावना कम होगी। यह नया सिस्टम छात्रों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी मेहनत और ज्ञान का सही मूल्यांकन हो सकेगा। साथ ही डिजिटल प्रक्रिया के कारण उत्तर कॉपियां तेजी से चेक हुई है, इसलिए इस बार बोर्ड तय समय से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है।

Apr 22, 2026, 09:28 IST UP Board 10th Result 2026 Live: SMS के ज़रिए चेक करें यूपी दसवीं का परिणाम UPMSP रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नही है, वे SMS के जरिए अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन पर SMS/Messaging ऐप खोलें। UP10 टाइप करें, उसके बाद एक स्पेस दें और अपना रोल नंबर लिखें। उदाहरण: UP10 12345678. इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। कुछ देर बाद रिजल्ट आपके फोन पर SMS के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा

Apr 22, 2026, 09:25 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड हाईस्कूल के बारे में हाइलाइट्स UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण यहां देखें। परीक्षा का नाम: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा 2026

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा 2026 परीक्षा कराने वाला बोर्ड: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad

रिजल्ट का नाम: यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 संभावित रिजल्ट तिथि: 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 रिजल्ट मोड: ऑनलाइन

ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in, upresults.nic.in

upmsp.edu.in, upresults.nic.in जरूरी विवरण: रोल नंबर

रोल नंबर रिजल्ट स्थिति: जल्द घोषित किया जाएगा

जल्द घोषित किया जाएगा पासिंग मार्क्स: प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक अनिवार्य

Apr 22, 2026, 08:38 IST यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें (How to Check UP Board Result 2026) सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

फिर होम पेज पर'High School (10th) Result' लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

परिणाम चेक करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें।

Apr 22, 2026, 08:36 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम कब निकलेगा? UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026, 25 अप्रैल 2026 को आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी होने की संभावना है। छात्र एडमिट कार्ड पर लिखे रोल नंबर का उपयोग करके अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र डिजीलॉकर या SMS के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं।

Apr 22, 2026, 08:27 IST UP Board 10th Result 2026 Live: UPMSP यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा कब हुई? UP Board 10th Result Download Kare: इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में लगभग 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक निर्धारित समय पर आयोजित की गई। परीक्षा सही और सफलतापूर्क करने के लिए कुल 8033 एग्जाम सेंटर बनाए गए। हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई।

Apr 22, 2026, 08:24 IST UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले वर्ष हाईस्कूल और इंटर के परिणाम के आंकड़े UP 10th Result Date: पिछले साल UPMSP ने हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट 25 अप्रैल 2025 में जारी किया था। जिसमें 10वीं का पास प्रतिशत 90.11% और 12वीं का पास प्रतिशत 80.5% रहा था।

Apr 22, 2026, 08:22 IST UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले वर्षों में कब-कब आया था परिणाम? UP Board Result 10th Kab Aayega: पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम कब जारी हुआ इसके बारे में डेट्स नीचे देख सकते हैं। 2025: 25 अप्रैल (12:30 PM) 2024: 20 अप्रैल 2023: 25 मई 2022: 29 अप्रैल 2021: 14 जुलाई (12वीं), 29 जुलाई (10वीं) 2020: 4 जुलाई (कक्षा 10), 27 जुलाई (कक्षा 12)

Apr 22, 2026, 08:19 IST UP Board 10th Result 2026 Live: वर्तमान में यूपीएमएसपी के सचिव कौन है? भगवती सिंह को 2 साल पहले UPMSP य़ूपी बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने वर्ष 2024 में प्रयागराज स्थित बोर्ड मुख्यालय में कार्यभार संभाला। लखीमपुर खीरी के रहने वाले भगवती सिंह 1995 बैच के अधिकारी हैं। सचिव बनने से पहले वे माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर) के पद पर कार्यरत थे।

Apr 22, 2026, 08:18 IST UP Board 10th Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में UPMSP 10th Result: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad उत्तर प्रदेश का प्रमुख शिक्षा बोर्ड है, जो कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का संचालन करता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। यह हर साल लाखों छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है और उनका परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करता है।

Apr 22, 2026, 08:16 IST UP Board 10th Result 2026 Kaise Check Kare? UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं: सबसे पहले छात्र UPMSP ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं

होम पेज पर, 'UP Board Class 10th (High School) Result 2026’ पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड पर दिए रोल नंबर और स्कूल कोड सहित अन्य जानकारी को दर्ज करें।

अब लास्ट में कैप्चा कोड भर कर सबमिट करें।

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें।

Apr 22, 2026, 08:13 IST UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम देखने के लिए आवश्यक लॉगिन विवरण UP Board 10th Result देखने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। इनके बिना आपका रिजल्ट नहीं खुलता है। रोल नंबर (Roll Number)

स्कूल कोड (School Code)

जिला (District Name)

कैप्चा कोड (Captcha Code)

Apr 22, 2026, 07:49 IST UP Board 10th result 2026 Live: यूपी बोर्ड दसवीं कक्षा का रिजल्ट कब आएगा? Upmsp यूपी बोर्ड दसवीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी होने की उम्मीद है। Upmsp रिजल्ट जारी करने से पहले डेट और टाइम का नोटिस जारी करेगा।

Apr 22, 2026, 07:28 IST UP Board 10th Sarkari Result Result 2026 Live: कहां-कहां एक्टिव होगा यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम लिंक UP Board 10th Sarkari Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट लिंक एक साथ कई जगहों पर एक्टिव किया जाता है, ताकि एक ही वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक न पड़े और छात्र आसानी से परिणाम देख सकें। upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upresults.upmsp.edu.in

results.digilocker.gov.in

UMANG App

SMS सेवा

Apr 22, 2026, 07:25 IST यूपी बोर्ड 10वीं सरकारी रिजल्ट 2026 लाइव: ग्रेडिंग सिस्टम यूपी बोर्ड 10वीं सरकारी रिजल्ट 2026 लाइव: UP Board 10वीं में छात्रों को अंकों के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। सामान्यतः ग्रेडिंग सिस्टम इस प्रकार होता है: ग्रेड प्रतिशत मार्क्स A 80-100 B 60 - 79 C 45 - 59 D 33 - 44 E 33 से कम

Apr 22, 2026, 07:22 IST UP Board 10th Result 2026 Live: रिजल्ट से पहले जारी होगा डेट और टाइम का नोटिस UP Board Result 10th: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने से पहले UPMSP बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से तारीख और समय का आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद तय समय पर यूपी हाईस्कूल का परिणाम जारी किया जाएगा, जिसे छात्र वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे।

Apr 22, 2026, 07:20 IST UP Board 10th Result 2026 Live: कौन जारी करेगा यूपी 10वीं का परिणाम? UP Board Result 10th: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा जारी किया जाता है। रिजल्ट की घोषणा बोर्ड के सचिव एक प्रेंस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं। इसके बाद रिजल्ट लिंक वेबसाइट पर एक्टिव किया जाता है।

Apr 22, 2026, 07:20 IST UP Board 10th result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं की ओरिजनल मार्कशीट कहां से मिलेगी? UP Board 10th result 2026 Date: यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा की ओरिजनल मार्कशीट छात्रों को उनके अपने स्कूल से मिलेगी। रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों के बाद UPMSP द्वारा मार्कशीट संबंधित स्कूलों में भेज दी जाती है, जहां से छात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं।

Apr 22, 2026, 06:59 IST UP Board Result 10th: यूपी बोर्ड परिणाम 2026 तिथि UP Board Result Date: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करने की घोषणा की तिथि जल्द प्रकाशित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को जारी होने की संभावना है। हालांकि, सटीक तारीख और समय की पुष्टि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आधिकारिक नोटिस के जरिए की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Apr 22, 2026, 06:40 IST UP Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर से 10वीं रिजल्ट कैसे देखें up UP board result date: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट रोल नंबर से चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें: आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाएं।

होम पेज पर “UP Board High School (10th) Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर दर्ज करें।

दर्ज करें। फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

Apr 22, 2026, 06:31 IST यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 लाइव: हाईस्कूल टॉपर्स को क्या पुरस्कार मिलेगा? UPMSP Board 10th Result: 2026 के क्लास 10 बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद, बोर्ड टॉपर्स के बारे में भी जानकारी देगा। जो छात्र टॉप स्थान हासिल करेगा, उसे सरकार की ओर से ₹1 लाख का नकद इनाम मिल सकता है। हालाँकि, इस बारे में अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है।

Apr 22, 2026, 06:25 IST UP Board 10th Result 2026 Live: UPMSP बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। यह बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करता है और रिजल्ट जारी करता है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

Apr 22, 2026, 06:17 IST UP Board 10th Result 2026 Live: इस साल कितन छात्रों ने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा दी? इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में लाखों छात्रों ने भाग लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब 27 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने यूपी हाईस्कूल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जो हर साल की तरह बड़ी संख्या को दर्शाता है।

Apr 22, 2026, 06:13 IST UP Board 10th Result 2026 Live: साइबर ठगों से रहें सावधान UP Board Result Class 10: यूपी हाईस्कूल रिजल्ट के दौरान साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए छात्रों और उनके अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी वेबसाइट, कॉल या मैसेज के जरिए मार्कशीट या रिजल्ट जल्दी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है। हमेशा केवल UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर ही रिजल्ट चेक करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

Apr 22, 2026, 06:10 IST UP Board 10th Result 2026 Live: छात्र यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के लिए एडमिट कार्ड रखें तैयार UPMSP Board Result 2026 Class 10: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आमतौर पर हाई स्कूल (कक्षा 10) की परीक्षाओं के नतीजे, परीक्षा खत्म होने के दो से तीन महीने के अंदर जारी कर देता है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें, ताकि नतीजे जारी होते ही वे बिना किसी देरी के उन्हें देख सकें। उत्तर प्रदेश बोर्ड अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी करता है। छात्र अपना एनरोलमेंट नंबर या नाम डालकर अपने नतीजे देख सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड SMS और अन्य माध्यमों से भी नतीजे जारी करता है, जिसके बारे में जानकारी आमतौर पर नतीजों की घोषणा से पहले ही दे दी जाती है।