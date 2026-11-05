UPSC CSE Mains Result 2026: यूपीएससी सीएसई मेन्स रिजल्ट घोषित, रोल नंबर वाइज PDF डाउनलोड करें
UPSC CSE Mains Result 2026: यूपीएससी सीएसई मेन्स रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी। एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार रोल नंबर वाइज PDF नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें।
UPSC CSE Mains Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE Mains) 2026 के परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट पीडीएफ अब डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रोल नंबर वाइज PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है।
UPSC Mains Result 2026 Download link
यूपीएससी की ओर से रोल नंबर वाइज लिस्ट सबसे पहले जारी की जाती है। जिसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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विवरण
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रिजल्ट लिंक
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यूपीएससी सीएसई रोल नंबर वाइज रिजल्ट 2026
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यूपीएससी सीएसई उम्मीदवारों के नाम वाइज रिजल्ट 2026
UPSC DAF Application Form 2026
उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना हेगा। इसके बाद ही इंटरव्यू के लिए ई समन लेटर जारी किया जाएगा। DAF फॉर्म ना भरने वाले उम्मीदवार पर्सनेलिटी टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे।
UPSC Mains Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
यूपीएससी सीएसई मेन्स रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर What's New या Written Results सेक्शन पर क्लिक करें।
3. यहां Civil Services (Main) Examination 2026 के रिजल्ट लिंक को खोजें।
4. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करते ही PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
5. अब Ctrl + F बटन दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें।
6. यदि आपका रोल नंबर PDF में मौजूद है, तो आप इंटरव्यू के लिए चयनित हैं।
7. भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
UPSC Mains Result के बाद क्या होगा?
यूपीएससी मेन्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 275 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा में लिखित पेपर के कुल 1750 अंक निर्धारित हैं।
इस प्रकार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को उनकी रैंक, कैटेगरी और सेवा संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार IAS, IPS, IFS सहित अन्य सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी।
UPSC CSE Mains Result 2026
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और इंटरव्यू से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए केवल UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग द्वारा योग्य उम्मीदवारों की रोल नंबर वाइज सूची PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.