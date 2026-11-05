DU One-Year PG Admission 2027-28: दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक साल पीजी कोर्स में बदलेंगे नियम, 2027 से एंट्रेंस एग्जाम कराने पर विचार

DU One-Year PG Admission 2027-28: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंदर चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करने के बाद एक साल पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है कि वह आने वाले सेशन 2027-28 से एक साल मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट (Entrance Test) शुरू करने के एक प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

अभी इस कोर्स के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते थे, बल्कि इसे प्राथमिकता कैटेगरी (P1 और P2) के आधार पर भरा जाता था। आइए जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया जा रहा है और छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है।

DU One-Year PG Admission: मुख्य डिटेल्स

DU One-Year PG Admission से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।