UPSC 2026 मुख्य एग्जाम का रिजल्ट जारी; पाएं Direct Link Here
UPSC Civil Services Main Exam Result 2026: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य एग्जाम 2026 के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। पास छात्र अपना रोल नंबर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSC CSE Mains 2026 Result PDF Download: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य एग्जाम 2026 (CSE Mains 2026) में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को अब अपना रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर चेक लें। इस साल यूपीएससी मुख्य एग्जाम का आयोजन 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच देश भर के अलग-अलग सेंट्रेंस पर किया गया था।
पिछले सलों के ट्रेंड (रुझान) को देखें तो यूपीएससी आमतौर पर मुख्य एग्जाम समाप्त होने के लगभग 70 से 75 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर देता है। इस आधार पर यह छात्र जताई जा रही है कि नवंबर 2026 के दूसरे विक में रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर लाइव हो सकते हैं। आइए जानते हैं रिजल्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स, कट-ऑफ ट्रेंड्स और PDF डाउनलोड करने का तरीका।
UPSC Mains 2026 Result: मुख्य डिटेल्स
छात्र UPSC Mains 2026 Result से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेहल को देखें। इस टेबल में एग्जाम डेट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट भी शामिल है।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
आयोजक संस्था
|
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
|
एग्जाम का नाम
|
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 (CSE Mains)
|
मुख्य एग्जाम की डेट्स
|
21 अगस्त से 30 अगस्त 2026
|
रिजल्ट जारी
|
आज 5 नवंबर 2026 (जारी)
|
रिजल्ट का मोड
|
ऑनलाइन पीडीएफ (Online PDF)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsc.gov.in
Past Year Result Trends Analysis
छात्रों की सुविधा और बेहतर समझ के लिए हमने इस नीचे दी गई टेबल में कुछ पिछले सालों के रिजल्ट की लिस्ट बनाई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में आयोग कितना टाइम लेता है:
|
एग्जाम साल
|
मुख्य एग्जाम की डेट
|
रिजल्ट जारी होने की डेट
|
एग्जाम समाप्ति से रिजल्ट का अंतराल
|
CSE 2026
|
21 – 30 अगस्त 2026
|
नवंबर 2026 (संभावित)
|
लगभग 71 से 75 दिन
|
CSE 2025
|
22 – 31 अगस्त 2025
|
11 नवंबर 2025
|
लगभग 72 दिन
|
CSE 2024
|
20 – 29 सितंबर 2024
|
09 दिसंबर 2024
|
लगभग 71 दिन
|
CSE 2023
|
15 – 24 सितंबर 2023
|
08 दिसंबर 2023
|
लगभग 75 दिन
UPSC Mains Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
UPSC Mains Result 2026 की PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए 'Examinations' टैब में जाएं और 'Written Results' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद "Civil Services (Main) Examination, 2026" के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
4. चुने गए छात्रों के रोल नंबर वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें।
5. फिर, पीडीएफ खुलने के बाद Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर को फिल करें।
6. यदि आपका नंबर सूची में है, तो आपने पर्सनैलिटी टेस्ट (साक्षात्कार) के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
एग्जाम में पास छात्र इंटरव्यू में होंगे शामिल
जो छात्र यूपीएससी की मुख्य एग्जाम में पास होंगे। उन्हें इंटरव्यू के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। बता दें, इंटरव्यू में कुल 275 मार्क्स के लिए आयोजित कराया जाएगा।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.