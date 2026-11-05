BSEB Dummy Admit Card 2027 जारी: क्या 10वीं-12वीं के छात्र खुद कर सकते है डाउनलोड?

BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए आयोजित होने वाले मैट्रिक (Class 10th) और इंटरमीडिएट (Class 12th) के फाइनल एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड (Dummy Admit Card) अलग-अलग ऑफिशिचयल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब छात्र खुद ही वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

साथ ही, आयोग द्वारा एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करने का भी मौका दिया जा रहा है। अब छात्र फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियां जैसे छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, सब्जेक्ट आदि को चेक करके उनमें पाई जाने वाली सभी गलतियों को ठीक करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2027 में करेक्शन करने के लिए लास्ट डेट 7 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।