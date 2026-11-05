BSEB Dummy Admit Card 2027 जारी: क्या 10वीं-12वीं के छात्र खुद कर सकते है डाउनलोड?
BSEB Exam 2027 Correction Window, Dummy Admit Card: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम 2027 के लिए डमी एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। छात्र 7 नवंबर 2026 से पहले वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड करके डिटेल्स में करेक्शन करवा सकते हैं।
BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए आयोजित होने वाले मैट्रिक (Class 10th) और इंटरमीडिएट (Class 12th) के फाइनल एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड (Dummy Admit Card) अलग-अलग ऑफिशिचयल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब छात्र खुद ही वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही, आयोग द्वारा एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करने का भी मौका दिया जा रहा है। अब छात्र फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियां जैसे छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, सब्जेक्ट आदि को चेक करके उनमें पाई जाने वाली सभी गलतियों को ठीक करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2027 में करेक्शन करने के लिए लास्ट डेट 7 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
BSEB 10th & 12th Dummy Admit Card 2027
बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस के छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। छात्र इससे जुड़ी सभी जानकारी को हासिल करने के लिए यहां नीचे दी गई टेबस से देख सकते हैं।
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इवेंट
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डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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एग्जाम का साल
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फाइनल एग्जाम 2027
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किन कक्षाओं के लिए
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मैट्रिक (10वीं) एवं इंटरमीडिएट (12वीं)
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करेक्शन करने की लास्ट डेट
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07 नवंबर 2026
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मैट्रिक के लिए वेबसाइट
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exam.biharboardonline.org
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इंटरमीडिएट के लिए वेबसाइट
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intermediate.biharboardonline.com
Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2027 डायरेक्ट लिंक
सभी छात्र नीचे दिए गए इन डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को रोलनंबर की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं-
मैट्रिक के लिए वेबसाइट- exam.biharboardonline.org
इंटरमीडिएट के लिए वेबसाइट: intermediate.biharboardonline.com
BSEB Dummy Admit Card 2027 Out: Official Tweet
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/zgiO6JX4U7— Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 4, 2026
डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
बिहार बोर्ड के छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने डमी एडमिट कार्ड को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं:
- मैट्रिक के छात्र exam.biharboardonline.org पर और इंटर के छात्र intermediate.biharboardonline.com वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए 'Download Dummy Admit Card 2027' के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल कोड और जन्मतिथि को फिल करें।
- फिर, डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
- आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
Correction Guidelines & Rules
- प्रधानाध्यापक के माध्यम से सुधार: यदि आपके डमी एडमिट कार्ड में नाम, माता-पिता के नाम, स्पेलिंग, जन्मतिथि, कोटि (Category), लिंग या विषयों में कोई त्रुटि (Mistake) पाई जाती है, तो आप अपने विद्यालय/शिक्षण संस्थान के प्रधान (Principal) के माध्यम से इसमें ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं।
- पूर्ण परिवर्तन की अनुमति नहीं: नियमों के अनुसार, छात्र के नाम या उनके माता-पिता के नाम में पूरा परिवर्तन (Complete Change) संभव नहीं है; केवल वर्तनी (Spelling) या मामूली अशुद्धियों को ही सुधारा जा सकता है।
- समय सीमा का रखें ध्यान: 7 नवंबर 2026 की समय सीमा समाप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार के सुधार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.